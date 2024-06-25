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中國
2024-06-25 15:15:42

嫦娥六號︱實現世界首次月背採樣返回 習近平祝賀任務成功

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嫦娥六號探測器在內蒙古四子王旗着陸場着陸。(影片截圖)

嫦娥六號探測器在內蒙古四子王旗着陸場着陸。(影片截圖)

完成探月任務的嫦娥六號探測器，在本港時間今日(25日)下午2點07分成功在內蒙古四子王旗着陸場着陸，搜索回收人員到場檢查返回器狀況，返回器工作正常，標誌任務取得圓滿成功，實現世界首次月球背面採樣返回。嫦娥六號在任務期間先後完成月球背面軟着陸、採樣、起飛、月球軌道交會對接及樣本轉移等工作，把在月背收集到的樣本帶返地球。

嫦娥六號探測器在內蒙古四子王旗着陸場着陸。(影片截圖) 嫦娥六號探測器在內蒙古四子王旗着陸場着陸。(影片截圖) 嫦娥六號探測器在內蒙古四子王旗着陸場着陸。(影片截圖) 嫦娥六號探測器在內蒙古四子王旗着陸場着陸。(影片截圖) 嫦娥六號探測器在內蒙古四子王旗着陸場着陸。(影片截圖) 嫦娥六號探測器在內蒙古四子王旗着陸場着陸。(影片截圖)

國家主席習近平發賀電，祝賀嫦娥六號任務圓滿成功，指嫦娥六號在人類歷史上首次實現月球背面採樣返回，是中國建設航天強國、科技強國取得的又一標誌性成果，希望團隊乘勢而上，開展月球樣品科學研究，實施好深空探測等航天重大工程，向著航天強國目標前行，為探索宇宙奧秘、增進人類福祉再立新功。 

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嫦娥六號任務自發射後歷經53天，11個飛行階段，突破了月球逆行軌道設計與控制、月背智能快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術，首次獲取月背的月球樣本，並搭載4台國際載荷，開展了務實高效的國際合作。

按計劃，回收後的嫦娥六號返回器在完成必要的地面處理工作後，將空運至北京開艙，取出樣品容器及搭載物。國家航天局將擇機舉行交接儀式，正式向地面應用系統移交月球樣品，後續開展樣品儲存、分析和研究相關工作。月球背面的樣本較正面古老，具有重要的科學研究價值，預料樣本經分析後可為月球背面的火山活動提供更多線索。

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