嫦娥六號︱實現世界首次月背採樣返回 習近平祝賀任務成功

完成探月任務的嫦娥六號探測器，在本港時間今日(25日)下午2點07分成功在內蒙古四子王旗着陸場着陸，搜索回收人員到場檢查返回器狀況，返回器工作正常，標誌任務取得圓滿成功，實現世界首次月球背面採樣返回。嫦娥六號在任務期間先後完成月球背面軟着陸、採樣、起飛、月球軌道交會對接及樣本轉移等工作，把在月背收集到的樣本帶返地球。

國家主席習近平發賀電，祝賀嫦娥六號任務圓滿成功，指嫦娥六號在人類歷史上首次實現月球背面採樣返回，是中國建設航天強國、科技強國取得的又一標誌性成果，希望團隊乘勢而上，開展月球樣品科學研究，實施好深空探測等航天重大工程，向著航天強國目標前行，為探索宇宙奧秘、增進人類福祉再立新功。