嫦娥六號｜月球之水天上來？月壤發現太陽系外隕石殘留物

月球表面的水究竟是哪裡來的？目前最新研究成果顯示，可能來自外來物的撞擊。內地科學家在嫦娥六號月壤中發現外太陽系隕石殘留物，它的母體小行星富含水與有機質。 綜合媒體報道，中國科學院廣州地球化學研究所研究團隊從嫦娥六號帶回的月壤樣品中，成功識別出來自外太陽系小行星帶的CI型隕石殘留物，這項發現不僅刷新了對內太陽系物質遷移機制的認識，也為月球水資源分布和演化研究提供了新方向。相關研究成果已於10月21日發表在國際學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

識別出CI型隕石殘留物 在中國科學院院士徐義剛、研究員林莽指導下，該所王錦團副研究員與博士生陳志銘等人對嫦娥六號月壤樣品進行細緻分析。CI型碳質球粒隕石在地球隕石記錄中佔比不足1%，但月球因缺乏大氣和地質活動，成為保存隕石撞擊痕跡的天然檔案館。研究人員從月壤中識別出的這些撞擊殘留物碎片，是CI型碳質球粒隕石母體撞擊月球表面、發生熔融後快速冷卻結晶的產物。