嫦娥六號｜月背土壤藏非一般身世　助揭太陽系演化史

「嫦娥六號」完成世界首次月球背面採樣任務！為何這如此重要？任務總設計師在記者會上表示，月球正面背面光是土壤質地就不同，也因背面擁有巨大撞擊坑，有助瞭解太陽系、甚至是地球的早期地質演化歷史。

最大最深最古老的撞擊盆地

據《央視》報道，27日下午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，「嫦娥六號」任務總設計師胡浩表示：「我們在採樣過程中就感覺月球背面和正面的月壤不太一樣，正面的月壤比較細膩、鬆散，背面的狀態似乎不太一樣，所以我們有更高的期待，希望科學家們有新的發現。」

「嫦娥六號」任務副總設計師李春來接着說，「嫦娥六號」選擇着陸在月球背面的「南極-艾特肯盆地」東北部阿波羅撞擊坑邊緣，其實別有用心。他解釋：「『南極-艾特肯盆地』是月球上最大、最深、最古老的撞擊盆地，研究這裡的地質構造、物質組成和演化歷史，有助於瞭解月球，甚至地球早期的地質演化歷史。」