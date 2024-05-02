孝順子孫別墅裝𨋢　八旬外公踩空慘跌死(有片)

本著孝心所做的事，卻釀成悲劇。上海有一家人，為了87歲外公能好好養老，準備了別墅，還考慮到老人上落樓梯不便，特地安裝了電梯，詎料造成外公意外身亡，至今仍未能釐清責任誰屬。
綜合《新民晚報》等內地媒體報道，事件中的蘇先生表示，他的媽媽是外公的獨生女兒，為了給老人家養老，在上海松江區買了一棟3層高別墅，2022年10月搬入，外公平常住在3樓，雖然有一些基礎疾病，但生活可以自理。家人考慮到老人家上下樓梯比較辛苦，因此在別墅安裝了一部升降機，報價71,800元人民幣，詎料某日卻發生意外。蘇先生憶述，當日他們回到家時，聽到升降機內有急促的呼吸聲並呼喊「救救我！救救我！」查看發現外公倒在升降機井底，隨即將他送醫，惜最終返魂乏術，死亡原因為「高墜傷多處損傷」。
親屬：他習慣性地一腳踏了進去……
蘇先生指出，當時電梯在3樓，可能是因為1樓的電梯門沒有關好，所以電梯在3樓未能下降，外公只好從3樓走下來，過一會又想上樓，他說：「由於電梯門沒有鎖死，他隨手拉開門，習慣性地一腳踏了進去……」。事後，蘇先生與升降機代理商進行溝通，對方回覆，設備本身沒有問題：「我們只賣給你設備，門不是我們的」，雙方正洽談賠償方案，但目前不知道事故發生的具體原因。希望能找到鑒定機構對升降機做鑒定，找出原因釐清明確責任，再協商善後。