孝順子孫別墅裝𨋢　八旬外公踩空慘跌死(有片)

本著孝心所做的事，卻釀成悲劇。上海有一家人，為了87歲外公能好好養老，準備了別墅，還考慮到老人上落樓梯不便，特地安裝了電梯，詎料造成外公意外身亡，至今仍未能釐清責任誰屬。

綜合《新民晚報》等內地媒體報道，事件中的蘇先生表示，他的媽媽是外公的獨生女兒，為了給老人家養老，在上海松江區買了一棟3層高別墅，2022年10月搬入，外公平常住在3樓，雖然有一些基礎疾病，但生活可以自理。家人考慮到老人家上下樓梯比較辛苦，因此在別墅安裝了一部升降機，報價71,800元人民幣，詎料某日卻發生意外。蘇先生憶述，當日他們回到家時，聽到升降機內有急促的呼吸聲並呼喊「救救我！救救我！」查看發現外公倒在升降機井底，隨即將他送醫，惜最終返魂乏術，死亡原因為「高墜傷多處損傷」。