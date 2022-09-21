孫力軍政治團夥成員之一 上海前副市長龔道安受賄罪成囚終身

上海前副市長、前公安局長龔道安非法收受7,343萬元(人民幣，下同)財物，今日被河北唐山市中級人民法院裁定受賄罪成，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，追收受賄犯罪所得及孳息，上繳國庫。

58歲的龔道安是公安部前副部長孫力軍「政治團夥」成員之一，官媒央視今年1月在反腐專題片《零容忍》中指出，孫力軍「政治團夥案」是十九大以來最嚴重案件之一，並將龔道安、孫力軍、江蘇前政法委書記王立科、重慶前公安局長鄧恢林、山西前公安廳長劉新雲，合稱為「政法五虎」，即政法系統中5名「大貪官」。

因能力出眾獲孫力軍拉攏示好

2010年，時任湖北咸寧公安局長的龔道安因能力出眾，獲孫力軍拉攏示好。孫力軍除了為龔道安家人解決住屋、工作等問題外，又將龔道安提拔龔到公安部、上海市政府任職。龔道安感恩戴德，向孫力軍違規提供大量信息及案件辦理情況，還主動為孫力軍擴大「小圈子」，舉薦時任湖北宜昌公安局長鄧恢林，鄧隨後獲孫力軍提拔為中央政法委辦公室主任、重慶公安局長等。

中紀委：造成嚴重政治危害和惡劣政治影響

龔道安2020年8月落馬，去年2月被「雙開」(開除黨籍和公職)並移送起訴。中紀委國家監委當時指出，龔道安喪失政治原則，毫無「四個意識」(政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識)，背離「兩個維護」(維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導)，參與在黨內搞團團伙伙，造成嚴重政治危害和惡劣政治影響；長期接受可能影響公正執行公務的宴請，在組織談話時不如實說明問題，在干部選拔任用工作中違規為他人謀利﹔利用職務便利為親屬經營活動謀利；大搞權錢交易，非法收受巨額財物等。

龔道安貪腐長達21年 收受7343萬人民幣財物

河北唐山市中級人民法院審理查明，龔道安1999年下半年至2020年7月，利用擔任湖北省荊州市公安局副局長，湖北省公安廳刑事偵查總隊重案偵查處處長、經濟犯罪偵查總隊總隊長，湖北省咸寧市委常委、政法委書記、市公安局長，公安部技術偵察局副局長、局長，上海市政府黨組成員、副市長、市公安局長等職務上的便利以及本人職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理、職務提拔等方面提供幫助，非法收受相關人員財物折合7,343萬餘元。