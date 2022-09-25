孫力軍政治團夥6人判刑 官媒：反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜

孫力軍政治團夥案是中共十九大以來最嚴重案件之一，已被公開的團夥共有7人，均為俗稱「刀把子」的政法系統官員，除了最近落馬的中紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組前組長劉彥平外，其餘6人均已於近日被判刑。其中團夥「頭目」孫力軍，早前被中紀委國家監委炮轟「成夥作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全」、「大肆賣官鬻爵、安插親信、布局人事，嚴重破壞公安政法系統政治生態」等，措辭相當嚴厲；傅政華亦被轟「從未真正忠誠於黨和人民」、「政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣」等。不過，經法院審理後，兩人都因為「提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現」而逃過一死。至於「從未對黨忠誠老實」並充當黑社會組織「保護傘」的王立科，亦因主動到案等而獲從輕判處死緩。外界關注能讓孫力軍及傅政華「立功」的「其他重大案件線索」。

官媒：反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭

官媒《人民日報》則於日前發表評論，強調「反腐敗鬥爭關係民心這個最大的政治，是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭，孫力軍政治團夥案警示我們，儘管反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜」，黨中央的態度非常鮮明，「不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法決不饒恕。對那些在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人，毫不手軟、堅決查處」。

中紀委：也沒有免罪的「丹書鐵券」，誰也不是「鐵帽子王」

中紀委國家監委旗下《中國紀檢監察雜誌》則在上周四最新一期，發表題為《反腐敗是最徹底的自我革命》的文章，回顧中共十八大以來的「反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰」成果，重申「嚴肅查辦周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計劃等重大案件，有力消除了黨內重大政治隱患，更充分印證了我們黨對腐敗零容忍的毅然決然」，強調「誰也沒有免罪的『丹書鐵券』，誰也不是『鐵帽子王』，不論地區領域，不論在職退休，該開刀就開刀，該清除就清除」。

文章又表示，要一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」的有效舉措，「讓廣大黨員、幹部因敬畏而『不敢』、因制度而『不能』、因覺悟而『不想』」，最終實現系統施治、標本兼治。「反腐敗鬥爭永遠在路上……堅決割除毒瘤、清除毒源、肅清流毒，方能以黨永不變質確保紅色江山永不變色」。