孫楊禁賽逾4年後矚目復出 男子400米自由泳奪金 哽咽感謝家人支持

因拒絕接受突擊藥檢被禁賽4年3個月的中國游泳名將孫楊，今年5月解禁後復出，參加周日(25日)在安徽合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽，晚上在男子400米自由泳決賽中以3分49秒58成績奪金，是解禁復出之後的首冠。

孫楊：成績在預期之內

孫楊在早上的預賽中游出3分54秒98，以第二名成績晉級決賽，這是他在5月28日禁賽期結束後參加的首場比賽，即成為賽事的焦點。他完成預賽後受訪表示，「(比賽)是很熟悉的感覺，然後也有點忐忑，很久沒有這種感覺了」。對於自己的預賽成績，他表示都在預想之內，「跟我預期的品質差不多，來之前教練也是希望能夠來達標就可以，主要是來感受和享受比賽」。