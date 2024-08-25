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中國
2024-08-25 19:04:33

孫楊禁賽逾4年後矚目復出 男子400米自由泳奪金 哽咽感謝家人支持

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孫楊在全國夏季游泳錦標賽男子400米自由泳預賽中游出3分54秒98，以第二名成績晉級決賽。(新華社圖片)

孫楊在全國夏季游泳錦標賽男子400米自由泳預賽中游出3分54秒98，以第二名成績晉級決賽。(新華社圖片)

因拒絕接受突擊藥檢被禁賽43個月的中國游泳名將孫楊，今年5月解禁後復出，參加周日(25)在安徽合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽，晚上在男子400米自由泳決賽中以34958成績奪金，是解禁復出之後的首冠。

孫楊：成績在預期之內

孫楊在早上的預賽中游出35498，以第二名成績晉級決賽，這是他在528日禁賽期結束後參加的首場比賽，即成為賽事的焦點。他完成預賽後受訪表示，「(比賽)是很熟悉的感覺，然後也有點忐忑，很久沒有這種感覺了」。對於自己的預賽成績，他表示都在預想之內，「跟我預期的品質差不多，來之前教練也是希望能夠來達標就可以，主要是來感受和享受比賽」。

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「這4年沒有很好的保障」

談及時隔許久重回賽場的感受，孫楊語帶豁達，「運動員都會經歷失敗，有失敗也會有成功，有遺憾才會更凸顯(成功的價值)」。他坦言，「我恢復和準備的時間其實並不長，所以今天能夠游到這個成績還是很開心的，加上這4年沒有很好的保障，治療、訓練、傷病……這些都需要一個調整期，很多東西都需要自己去克服」。

孫楊預賽後受訪，談及家人支持，一度激動硬咽。(互聯網) 孫楊在全國夏季游泳錦標賽男子400米自由泳預賽中游出3分54秒98，以第二名成績晉級決賽。(新華社圖片) 孫楊在全國夏季游泳錦標賽男子400米自由泳預賽中游出3分54秒98，以第二名成績晉級決賽。(新華社圖片) 孫楊解禁後復出，引起哄動。(互聯網) 孫楊在全國夏季游泳錦標賽男子400米自由泳預賽中游出3分54秒98，以第二名成績晉級決賽。(新華社圖片) 孫楊在全國夏季游泳錦標賽男子400米自由泳預賽中游出3分54秒98，以第二名成績晉級決賽。(新華社圖片) 孫楊在全國夏季游泳錦標賽男子400米自由泳預賽中游出3分54秒98，以第二名成績晉級決賽。(新華社圖片) 孫楊在全國夏季游泳錦標賽男子400米自由泳預賽中游出3分54秒98，以第二名成績晉級決賽。(新華社圖片)

「靠人支持 才能堅持走到今天」

被問到這段時間家人的支持，孫楊忍不住情緒激動，哽咽地說，「更多是靠著家裡人的支持，才讓我能堅持走到今天」，並說「決賽我會全力以赴，展現自己最大的努力，不光是為我自己，也是為了很多來看我比賽的觀眾，為了他們去盡自己的一份力」。

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賽事門票熱炒

因為孫楊復出，全國夏季游泳錦標賽門票銷售熾熱，有孫楊出戰的400米自由泳預賽、決賽門票和相關套票早已售罄。內媒報道，在二手交易平台上，原價200元人民幣的套票被炒到8001,000元不等，而30元的預賽門票更炒至700元，反映孫楊的超高人氣。

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