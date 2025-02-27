孫楊4年禁賽「零支援」 按摩師由母親於足浴店找來(有片)

因拒絕接受突擊藥檢被禁賽4年3個月的中國游泳奧運冠軍孫楊，去年5月解禁後復出。33歲的他近日接受騰訊視頻節目《尋找特別的你》專訪談及禁賽期生活，直言「所有的東西都要靠自己，感冒藥也需要自己買」，按摩師更是由母親幫助從足浴店請來，強調「4年後復出爭口氣，因為污蔑和抹黑對我的運動生涯是一種恥辱」。

孫楊表示直到去年5月28日解禁後「才能恢復正常生活」，期間未能得到官方任何支援，「我從2020年開始就是一個沒有教練的狀態，不可思議。這個4年過程當中，我依然接受檢查，依然接受抽血，所有東西都是靠自己。可能很多人只會看到我復出的那一刻多麽光鮮，然後覺得很多人簇擁他。但是所謂的這個簇擁的背後，它要付出比現在這一批年輕運動員要多10倍甚至20倍。」他表示「過去四年即使生病了，我也要自己買感冒藥，唯一能向他們請求的就是一些藥膏，但最終得到的回答是按照規則不能提供任何幫助。」

孫楊還提到，他的按摩大夫是由母親幫助從足浴店請來，這讓人難以想像。在這4年間，由於長時間沒有比賽，他的身體機能逐漸退化。儘管如此，堅持始終是他心中的信念。「年齡可能會成為一個約束，但對於我來說，一定可以堅持頂下來。」

「污蔑和抹黑對我的運動生涯是一種恥辱」

孫楊強調自己不害怕被遺忘，強調現在比年輕時更穩重，「4年後復出爭口氣，因為污蔑和抹黑對我的運動生涯是一種恥辱」、「（年輕）時候就是太相信人，所以就導致了我會被別人坑。我其實是把每個人都當成是好人，最後發現好多人都會背刺、捅刀子、甩鍋。很多人會在你高峰的時候捧著你，在低谷的時候會把你摔得很痛，就這個道理讓我在這4年悟得透透徹徹，明明白白。」

