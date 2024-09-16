熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2024-09-16 15:20:52

學生入鏡激嬲家長 台幼園女教師著黑絲跳舞拍抖音被炒(有片)

分享：
台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，幼兒更成為「背景」入鏡，園方將女老師開除。

台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，幼兒更成為「背景」入鏡，園方將女老師開除。

adblk5

台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師3月開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，一眾學生更成為「背景」入鏡，帳號吸引了2.3萬名粉絲、33萬個讚，有幼兒家長獲知後大怒，園方將女老師開除以息眾怒。

台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，幼兒更成為「背景」入鏡，園方將女老師開除。 台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，幼兒更成為「背景」入鏡，園方將女老師開除。 台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，幼兒更成為「背景」入鏡，園方將女老師開除。 台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，幼兒更成為「背景」入鏡，園方將女老師開除。 台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，幼兒更成為「背景」入鏡，園方將女老師開除。 台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，幼兒更成為「背景」入鏡，園方將女老師開除。 台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，幼兒更成為「背景」入鏡，園方將女老師開除。 台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，幼兒更成為「背景」入鏡，園方將女老師開除。 台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，幼兒更成為「背景」入鏡，園方將女老師開除。

報道指該女教師在幼稚園任教8年多，現年46歲，兩個孩子已經21、25歲，她不忌諱的在抖音帳號中介紹自己是幼稚園老師，身高1.77米，由於身材火辣的她常穿短褲、黑絲襪、中空裝，扭腰擺臀騷首弄姿，部份影片中被發現是在上班時間在教室拍下，背後還有幼童走過，臉孔也全入鏡，引發家長怒火。

adblk6

任職8年表現良好

幼稚園得知後感到相當震驚，指這名老師任職8年表現良好，家長對她的評價也高，惟其行為確實不恰當，更對家長感到抱歉，幼稚園內部開會後，已立刻解聘，並承諾會加強校內管理。

新竹市府教育處督學林美英表示，依幼兒教育及照顧法規定，揭露幼兒資料者，裁處3萬新台幣以上、15萬元以下罰緩，市府將依法裁罰違法事宜，並已請該幼稚園深切檢討並落實巡堂作業，加強教師倫理相關知能，發現有任何不當情事，應主動勸導或溝通，善盡管理之責。同時園方將主動聯繫該班幼生家長，全力取得家長諒解，提供必要的關懷與協助。
 