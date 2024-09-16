學生入鏡激嬲家長 台幼園女教師著黑絲跳舞拍抖音被炒(有片)

台灣新竹市一名在私立貴族幼稚園任職的女教師3月開設社交平台抖音帳號拍片，竟在教室內穿短褲及黑絲襪、中空裝大跳熱舞，一眾學生更成為「背景」入鏡，帳號吸引了2.3萬名粉絲、33萬個讚，有幼兒家長獲知後大怒，園方將女老師開除以息眾怒。
報道指該女教師在幼稚園任教8年多，現年46歲，兩個孩子已經21、25歲，她不忌諱的在抖音帳號中介紹自己是幼稚園老師，身高1.77米，由於身材火辣的她常穿短褲、黑絲襪、中空裝，扭腰擺臀騷首弄姿，部份影片中被發現是在上班時間在教室拍下，背後還有幼童走過，臉孔也全入鏡，引發家長怒火。
任職8年表現良好
幼稚園得知後感到相當震驚，指這名老師任職8年表現良好，家長對她的評價也高，惟其行為確實不恰當，更對家長感到抱歉，幼稚園內部開會後，已立刻解聘，並承諾會加強校內管理。
新竹市府教育處督學林美英表示，依幼兒教育及照顧法規定，揭露幼兒資料者，裁處3萬新台幣以上、15萬元以下罰緩，市府將依法裁罰違法事宜，並已請該幼稚園深切檢討並落實巡堂作業，加強教師倫理相關知能，發現有任何不當情事，應主動勸導或溝通，善盡管理之責。同時園方將主動聯繫該班幼生家長，全力取得家長諒解，提供必要的關懷與協助。