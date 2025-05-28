學者轟廣東人「滾水淥碗筷」噁心 引發內地網民罵戰 (有片)

到餐廳吃飯前用熱水清洗碗筷是廣東人的習慣，惟內地管理學者汪中求近日稱對廣東人用「滾水淥碗筷」的習慣感到「噁心」，話題迅速攻佔內地各大社交平台熱搜榜成為網民熱議焦點，分為支持及反對兩派罵戰，演變成關於地域文化、生活習慣和衛生觀念大探討。汪中求及後稱自己的言論被斷章取義，強調自己是希望借此引發社會對餐飲行業服務標準提升的關注。 汪中求近日表示，他對廣東人用開水再次沖洗已消毒碗筷的習慣感到強烈反感。他提到，有些人還會特地將包裹碗筷的塑料紙和泡過的水集中收集，「那個場景看起來非常糟糕，讓人感到噁心」。資料顯示，汪中求是江西九江人，現任中國精細化管理研究所所長。2005年進入福布斯中國文化名人排行榜。汪中求自稱「11年茅台集團特聘顧問」，曾擔任多所學校客座教授，著有《細節決定成敗》《精細化管理》等書。

廣東網民捍衛自己習慣 廣東網民反對汪中求的言論，發文捍衛自己的習慣。有人解釋燙碗源於茶文化，喝茶前洗茶具、洗茶葉的儀式感延伸到餐桌，是一種文化傳承，不容置疑；還有人從衛生角度強調，即便碗筷看似已消毒，也無法保證餐館清洗流程毫無問題，化學清潔劑殘留、塑料包裝的灰塵等，都需要通過燙碗來處理。 有網民批形式主義 屬心理安慰 但也有網民說，幾秒鐘的過熱水根本達不到殺菌效果，若餐具本身不乾淨，燙一下無濟於事，反而可能因操作不當造成二次污染，是形式主義和心理安慰。

研究發現不能完全殺滅大腸菌群 此前，廈門市市場監管局曾展開研究，實驗人員製備含大腸菌群的污染餐具，之後用分別用70℃、90℃及100℃的熱水對餐具樣本進行沖燙處理，熱水會倒至餐具容量的三分之二，再搖晃涮洗4至6秒。通過數據對比發現，用70℃以上熱水沖燙，能在一定程度上降低大腸菌群的檢出率，但不能完全殺滅大腸菌群；去除陰離子合成洗滌劑的效果較弱。而如果用100℃的水，陰離子合成洗滌劑檢出率降低8%。 稱自己被歪曲事實斷章取義 對於爭議，汪中求星期二（27日）回應稱自己被歪曲事實，斷章取義。汪中求強調，自己說「噁心」是為了引起社會對提高餐飲行業服務標準的關注，但有人惡意把其中一段內容拿出來傳播，挑起某個區域對風俗文化的反擊。他說經過正規消毒部門消毒過的碗筷，應該是嚴謹、符合標準，能讓消費者放心使用的。但「我們去廣東很多地方用餐，經常需要把碗筷拿出來用開水燙洗，並且要把撕下的塑料紙和洗完的臟水倒到器皿里，這個做法讓人很不舒服」。 【有片】