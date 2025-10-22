宇樹科技H2機械人新增「仿生人臉」 芭蕾舞武術皆流暢（有片）

宇樹科技於10月20日發布新一代全尺寸仿生人形機械人Unitree H2，身高1.8米、體重70公斤，較前代產品在外觀上新增仿生人臉設計，朝高度擬人化方向發展。該機械人最大突破在於全身自由度從前代H1的19個大幅提升至31個，增幅達63%，主要新增關節集中於上肢與軀幹部位。
上肢軀幹新增關節
根據宇樹科技官方微博發布影片顯示，H2在舞蹈表演與武術動作展示上，均表現出遠超前代的穩定性與靈活性，全身關節運動連貫且協調性極高，還搭載了雷射雷達與仿生攝像頭，可實現360度環境感知，運動控制算法還能實時調整步態以適應凹凸路面。
宇樹科技目前暫未公布Unitree H2的具體硬件配置與技術參數，發售時間及消費級應用規劃。但創始人王興興表示，H2的發布標誌著人形機械人正從「能動的機器」向「能用的夥伴」轉型，設計目標是「為安全和友好地服務大家而生」。
網民對H2反應兩極化，有人認為這是世界上最像人的仿生機械人，但也有人提到封面圖中「仿生人」的樣子，容易引起反感。
宇树科技发布新款H2仿生人形机器人，高180cm，重70kg。据官方演示视频，该机器人具备舞蹈、功夫表演等运动控制能力，亦可身着服饰扮演模特走秀。 pic.twitter.com/RFFp2BUFFY— Meta_wu (@ferwoo1990) October 21, 2025
據《21世紀經濟》報道，相關消息面帶動A股三大指數21日集體高開，創業板指漲幅擴大至1.8%。可燃冰、培育鑽石、存儲晶片等板塊領漲，人工智慧AIETF漲1.45%，持倉股中際旭創漲5.23%，均勝電子、北京君正、恆玄科技、新易盛、瀾起科技等持倉股紛紛上漲。
浙商證券分析指出，人形機械人產業趨勢已成，預計從產業形成期過渡到產業擴張期，商業化落地可期。隨著AGI技術持續突破、供應鏈格局趨於完善、下游應用需求持續打開，人形機械人行業作為高端製造成長板塊的明珠，2025年將迎來板塊性投資機會。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章