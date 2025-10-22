宇樹科技H2機械人新增「仿生人臉」 芭蕾舞武術皆流暢（有片）

根據宇樹科技官方微博發布影片顯示，H2在舞蹈表演與武術動作展示上，均表現出遠超前代的穩定性與靈活性，全身關節運動連貫且協調性極高，還搭載了雷射雷達與仿生攝像頭，可實現360度環境感知，運動控制算法還能實時調整步態以適應凹凸路面。

宇樹科技於10月20日發布新一代全尺寸仿生人形機械人Unitree H2，身高1.8米、體重70公斤，較前代產品在外觀上新增仿生人臉設計，朝高度擬人化方向發展。該機械人最大突破在於全身自由度從前代H1的19個大幅提升至31個，增幅達63%，主要新增關節集中於上肢與軀幹部位。

宇樹科技目前暫未公布Unitree H2的具體硬件配置與技術參數，發售時間及消費級應用規劃。但創始人王興興表示，H2的發布標誌著人形機械人正從「能動的機器」向「能用的夥伴」轉型，設計目標是「為安全和友好地服務大家而生」。

網民對H2反應兩極化，有人認為這是世界上最像人的仿生機械人，但也有人提到封面圖中「仿生人」的樣子，容易引起反感。