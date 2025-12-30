安徽博物院「西周Router」 史書無記載用途　竟可連WiFi？

安徽博物院一件來自西周的文物「雲紋五柱器」，因外形似連接上網的路由器(Router)爆紅，被改名「西周路由器」，史書未有記載其用途，館方更順應「民意」，於附近展櫃周邊安裝了真無線路由裝置，正式為這件文物連上WiFi。(網上圖片)

安徽博物院一件來自西周的文物，因外形似現代連接上網的路由器(Router)爆紅，成了博物館最受觀眾追捧的打卡點，惟史書未有記載其用途，館方更順應「民意」，於附近展櫃周邊安裝了真無線路由裝置，正式為這件文物連上WiFi。

這件被譽為「西周路由器」的網紅文物，本尊名叫「雲紋五柱器」，1959年出土於安徽屯溪，造型極其超前，是一個敦實方正的底座上，五根等高青銅柱一字排開，「神似」現代路由器外觀，讓它成了博物館裏最受年輕人追捧的打卡點。惟在過去幾十年，讓無數考古專家「頭痛」不已。因其造型獨一無二，史書上查無此物，身上也沒有留下隻言片語的銘文，就連考古學大家郭沫若也曾研究過，卻沒能給出準確答案。

考古學界有人說它是樂器，認為五根柱子或許能敲出不同音高，是件古老樂器。可惜實際一敲，聲音效果並不理想，從而否定了樂器的說法。有人猜測它可能是某個重要器物的底座，但苦於沒有證據，只能停留在想象。目前較新的推測是祈子器，因為有研究人員發現，甲骨文和金文中的「子」字，形狀與五柱器非常相似，因此它可能承載着古人對多子多福、人丁興旺的美好祈願。

展櫃周邊安裝無線路由裝置 密碼有故事

雖然目前用途依舊成謎，但其外形卻意外爆紅，網民調侃造型如路由器，「信號一定好，穿牆都不卡！」、「古人也可以上網嗎」、「好像是穿越來的」、「請接收兩千多年前的信號」。