安徽塑料廠大火　三名消防員殉職　一人原定5月結婚

安徽一廠房日前發生火災，導致三名年僅20多歲的消防員殉職。知情人士透露，其中一人原定在5月結婚。另一名罹難者的同學憶述，他性格活潑開朗，是家中獨生子。

官方《新華網》報道，2月17日中午，安徽省宣城市廣德市一企業廠房發生火災，造成3人遇難。火勢已被撲滅，事故原因正調查中。

年齡均為20多歲

根據《極目新聞》與《新京報》等內媒，當地知情村民指：「塑料廠（起火）爆炸出不來了。」有多人透露，三名消防員在這場大火中犧牲。《新京報》核實，3名殉職打火英雄均為廣德本地人。其中，張穎和陳凱來自盧村鄉，章和琛（音）來自楊灘鎮，年齡均為20多歲。

村民透露，其中28歲的陳凱原本準備在今年5月結婚。章和琛為退伍後成為消防員，性格沉穩剛強。