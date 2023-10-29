安徽女遭解僱後被迫拎3千多枚硬幣「糧尾」　公司：沒規定不能這樣出糧

內地有一名女子稱於上個月被公司辭退，到了近日發薪水的時候，老闆竟用幾十公斤重的三千個硬幣來發薪資。對此，女子認為自己背着幾十公斤重的硬幣回到家，人格已嚴重受到侮辱，而公司則回應發硬幣算是辭退賠償，並強調「沒規定不允許發硬幣」。
底薪3500元還險被扣700元
據《搜狐新聞》報道，安徽六安市有名網友於27日稱，自己在9月19日被老闆以公司效益不好、不需要員工為由辭退，且當時底薪為人民幣3500元（約3741港元），老闆竟還想扣人民幣700元（約748港元）的獎金補助。
女子認為很不合理，所以與老闆溝通了2個多小時，最終老闆同意了不扣錢，但是薪水要下個月才會發，但到了近日發薪水的時候，公司竟給了她幾十公斤重的三千個硬幣。
「人做錯了甚麼要被你這樣侮辱人格」
對此，她認為自己一路背着幾十斤重的硬幣回到家，人格已嚴重受到侮辱，還無奈的說：「普通人打工就是這樣被侮辱，人做錯了甚麼要被你這樣侮辱人格」。
對此，涉事的公司回應，被辭員工因為工作表現欠佳，所以公司才選擇解除合約，發硬幣則算是辭退賠償，還強調：「她滿不滿意都發了，沒甚麼合適不合適，沒規定不允許發硬幣。」
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