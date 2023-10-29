安徽女遭解僱後被迫拎3千多枚硬幣「糧尾」　公司：沒規定不能這樣出糧

內地有一名女子稱於上個月被公司辭退，到了近日發薪水的時候，老闆竟用幾十公斤重的三千個硬幣來發薪資。對此，女子認為自己背着幾十公斤重的硬幣回到家，人格已嚴重受到侮辱，而公司則回應發硬幣算是辭退賠償，並強調「沒規定不允許發硬幣」。

底薪3500元還險被扣700元

據《搜狐新聞》報道，安徽六安市有名網友於27日稱，自己在9月19日被老闆以公司效益不好、不需要員工為由辭退，且當時底薪為人民幣3500元（約3741港元），老闆竟還想扣人民幣700元（約748港元）的獎金補助。

女子認為很不合理，所以與老闆溝通了2個多小時，最終老闆同意了不扣錢，但是薪水要下個月才會發，但到了近日發薪水的時候，公司竟給了她幾十公斤重的三千個硬幣。