安徽有導盲犬被偷 主人：被帶到另一個鎮 已安全回家(更新)

【18:30更新】 內地「極目新聞」今日下午引述江先生指，涉事導盲犬已經尋回並帶回家，警方告訴他，是有人將狗送到另一個鎮的派出所，導盲犬沒有受到傷害，目前整體狀態不錯。

安徽宿州符離鎮有導盲犬被偷！導盲犬主人江先生表示，申請3年、受訓40多天，才於今年3月從中國導盲犬大連培訓基地領養到這隻導盲犬，出行都主要依靠牠，如今導盲犬被偷，自己和家人都萬分著急。江先生已經報警，並在社交媒體發布尋犬啟示。

事主：有人向導盲犬招手 導盲犬就跟上去

內地「極目新聞」引述江先生表示，事發在本月4日早上8時半左右，當時導盲犬正在自家店舖外，家人翻查閉路電視後，發現一名五六十歲男子向導盲犬招了招手，導盲犬就走過去嗅了嗅，然後登上對方的電動單車，電動單車隨即絕塵而去。

大連導盲犬培訓基地工作人員就指出，涉事導盲犬培訓成本近20萬元人民幣，今年2月，江先生到基地接受培訓，並經過多次考試後，才於3月將導盲犬領回家。工作人員又提到，導盲犬性格溫順，沒有攻擊性，可能會被他人引誘騙走。

警方：脫工作服後 導盲犬「誰領跟誰走」

警方表示，「導盲犬穿工作服的時候，是只聽盲人的話，但是工作服一脫了之後，誰領跟誰走的那種」。由於部分路段沒有監控，警方暫未能追蹤到涉事男子去向，將到附近村落尋找。有網民就擔心，「不會被吃了吧？」