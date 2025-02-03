安徽母子睇戲嫌視線不佳強行換位打人　累全場300人退票(有片)

農曆新年一向是電影上映的黃金檔期，不少民眾都會與親友看電影歡度新年。安徽省蚌埠市一名男子帶母親去看電影，詎料覺得自己所選的座位視野不佳，居然強行霸佔後方的座位，引發騷動，結果導致全場300人被迫退票。工作人員事後無奈表示，警方已處理，戲票亦已全數退還給觀眾。

綜合《中國藍新聞》等內地媒體報道，蚌埠市一名男子大年初一(1月29日)帶母親看電影《唐探1900》，但嫌棄買的前排座位視線不佳，竟然強行霸佔後排別人的座位。網上影片顯示，戲院內一名男子站在後排座位上，囂張並激動大喊「我就坐，你管我怎麼著」，旁邊一名女子則回應：「那你多孝順呀，大孝子」，接著眾人拍手叫好，對著男子喊「出去」。事件最終擾攘了十多分鐘，就連電影播出後，觀眾亦未有留意，關注著兩母子的行為。有目擊者表示，涉事男子母親為2排位置，後因母子霸佔別人座位而發生爭執。另一目擊者亦指，該母子因前排視線不好，強行坐到後排，協商不果後一發不可收拾，後續報警、關電影，然後全場300人被迫退票。