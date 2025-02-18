安徽漢用DeepSeek買彩票中獎，中國體彩苦勸：稱可預測均是騙人。

近日有中國網友宣稱按照DeepSeek推薦的號碼買彩券中獎了，相關話題一度衝上微博熱搜冠軍。對此，中國體育彩票發文勸諭民眾，強調大樂透每次開獎都是獨立的，開獎號碼均隨機產生，再強大的AI也無法預測中獎號碼。

綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，來自安徽蕪湖的李先生早前在網上聲稱，自己按照DeepSeek推薦的號碼來買雙色球，真的中獎了。他用5組DeepSeek推薦的數字落注，合計10元人民幣(下同)，其中一組數字中了「2+1」，「雖然獎金沒多少，但起碼中了」。中國福利彩票服務熱線工作人員表示，上述情況是中了六等獎，獎金為5元。意味李先生仍倒蝕5元。「用DeepSeek買彩票中獎了」引發內地網關注，11日一度衝上微博熱搜冠軍。不過，多數網民認為只是個巧合；還有網民調侃：「買十塊中五塊，結果還虧了五塊錢」。