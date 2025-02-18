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中國
2025-02-18 12:28:00

安徽漢用DeepSeek買彩票中獎　中國體彩苦勸：稱可預測均是騙人

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安徽漢用DeepSeek買彩票中獎，中國體彩苦勸：稱可預測均是騙人。

安徽漢用DeepSeek買彩票中獎，中國體彩苦勸：稱可預測均是騙人。

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近日有中國網友宣稱按照DeepSeek推薦的號碼買彩券中獎了，相關話題一度衝上微博熱搜冠軍。對此，中國體育彩票發文勸諭民眾，強調大樂透每次開獎都是獨立的，開獎號碼均隨機產生，再強大的AI也無法預測中獎號碼。

綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，來自安徽蕪湖的李先生早前在網上聲稱，自己按照DeepSeek推薦的號碼來買雙色球，真的中獎了。他用5DeepSeek推薦的數字落注，合計10元人民幣(下同)，其中一組數字中了「2+1」，「雖然獎金沒多少，但起碼中了」。中國福利彩票服務熱線工作人員表示，上述情況是中了六等獎，獎金為5元。意味李先生仍倒蝕5元。「用DeepSeek買彩票中獎了」引發內地網關注，11日一度衝上微博熱搜冠軍。不過，多數網民認為只是個巧合；還有網民調侃：「買十塊中五塊，結果還虧了五塊錢」。

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李先生用5組DeepSeek推薦的數字落注，合計10元人民幣。(微博) 中國體彩：再強大的AI也無法預測中獎號碼。(微博)

中國體彩：再強大的AI也無法預測中獎號碼

中國國家體育總局體育彩票管理中心「中國體育彩票訂閱號」同日在微信公眾號發文表示，再強大的AI也無法預測中獎號碼，因為大樂透每次開獎都是獨立的，隨機事件開獎號碼均隨機產生，根本無法預測。中心強調「用AI選號和機選本質是一樣的，都是隨機產生一注號碼，中獎概率也和我們自己選的號碼相同，如果有任何人宣稱AI可以預測中獎號碼均是騙人的」。研究歷史開獎號碼和在「財神廟」刮彩票都不會提高中獎率。

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