安徽男女於國企會議室激吻被錄下　千里投射到總部大螢幕震驚全網

中國安徽一對男女把會議室當幽會地點，忘情熱吻纏綿，不料過程全都被錄下，並投射到福建的總控中心大螢幕，讓在場員工超級傻眼。如今涉事的中國鐵塔安徽分公司緊急道歉，這兩名員工也被停職檢查。

內地國企「安徽鐵塔」傳出員工「不雅影片外洩」 據內地媒體綜合報道，內地國企鐵塔集團旗下「安徽鐵塔」分公司，24日傳出員工「不雅影片外洩」事件，一對男女在公司會議室內忘情擁抱激吻、男生還將手放在女生的臀部上來回游移。 兩人絲毫不知纏綿過程，被全程直播還傳送到千里之外的福建鐵塔總控中心，不少人見狀傻眼倒不行，也引發熱議。 有網民留言表示，「全世界都知道了」、「鐵飯碗就是好，上班真閒」、「國企真好」、「要是兩口子還好說，萬一不是呢？」、「百分之兩百不是兩口子」。