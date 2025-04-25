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中國
2025-04-25 15:30:00

安徽男女於國企會議室激吻被錄下　千里投射到總部大螢幕震驚全網

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安徽男女於國企會議室激吻被錄下　千里投射到總部大螢幕震驚全網

國企男女員工在會議室交纏熱吻。（圖／翻攝微博）

中國安徽一對男女把會議室當幽會地點，忘情熱吻纏綿，不料過程全都被錄下，並投射到福建的總控中心大螢幕，讓在場員工超級傻眼。如今涉事的中國鐵塔安徽分公司緊急道歉，這兩名員工也被停職檢查。

內地國企「安徽鐵塔」傳出員工「不雅影片外洩」

據內地媒體綜合報道，內地國企鐵塔集團旗下「安徽鐵塔」分公司，24日傳出員工「不雅影片外洩」事件，一對男女在公司會議室內忘情擁抱激吻、男生還將手放在女生的臀部上來回游移。

兩人絲毫不知纏綿過程，被全程直播還傳送到千里之外的福建鐵塔總控中心，不少人見狀傻眼倒不行，也引發熱議。

有網民留言表示，「全世界都知道了」、「鐵飯碗就是好，上班真閒」、「國企真好」、「要是兩口子還好說，萬一不是呢？」、「百分之兩百不是兩口子」。

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對此，安徽鐵塔4月25日早上發佈情況通報稱，關注到網上流傳一則涉及公司視訊會議室不雅行為的視頻後，公司於24日17時成立專項工作組進行調查。在基本查清事實後，連夜召開專門會議，依據公司員工違紀違規處罰辦法，鑒於該事件對公司造成非常惡劣的影響，決定對涉事員工立即進行停職檢查。

安徽鐵塔表示，對由此給社會公眾帶來的不良影響再次深表歉意，也將深刻反思工作中存在的不足，有針對性地加強員工的職業道德建設和行為規範管理。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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