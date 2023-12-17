安徽男自設神壇假扮道士騙取60萬元　宣稱有「天眼」可消災解厄

警方調查後發現，疑犯宋姓男子利用父母於芒山上建造的寺廟，在裏頭設立了神壇，並宣稱自己有「天眼」，擁有可以幫人在升遷、升學、避免災難等方面化險為夷的「特異功能」，利用前來求助的民眾的急迫心情，要求他們繳納「壓貢金」，少則幾千元，多則要四、五萬人民幣。

安徽一名男子在父母建造的廟中設立「神壇」，謊稱自己有「天眼」，可以幫助他人消災解厄、改變命運，利用這種招數詐騙多人，累積不法所得達60萬元人民幣（約66.2萬港元）。

販售要價3,600元「天師府牒文」

除此之外，宋姓男子還販售要價3,600元人民幣（約3,970港元）的「天師府牒文」，謊稱牒文可以破災、怯病、轉運、升學，致有多人受騙，宋男獲利約60萬元人民幣（約66.2萬港元）。11月15日，宋姓男子被碭山縣檢察機關批准逮捕，案件仍在進一步偵辦當中。

利用宗教詐財案件層出不窮，2020年同樣在安徽省，一名男子利用迷信，謊稱自己是「天上佛祖轉世」，向信眾收取放生動物的「放生款」，結果實際上只購買少量魚、鱉等放生，大部分錢財都用於日常消費、揮霍，後經法院審理，男子被判有期徒刑12年，併處罰金20萬元人民幣（約22.1萬港元）。

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