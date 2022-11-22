安徽男踩爆馬桶 掀「踩馬桶」爭議：就你們嫌髒別人不嫌髒？

宋男表示，幸好沒有受傷，但踩爆馬桶的後果很麻煩，不止影響合租的鄰居去廁所，還要自己賠錢買新馬桶。宋男並對當日踩爆馬桶的情境猶有餘悸，「太危險了，再也不敢蹲了」，稱已網購了一批即棄馬桶墊。宋男又提到，自己體重65公斤。

一些人去廁所總是嫌廁板污糟，凌空大小便或者踩上馬桶，搞到廁板/馬桶邊更加污糟，甚至踩爆馬桶！安徽合肥一名姓宋男子最近剛搬去一個合租單位，見6戶人共用一個廁所就嫌污糟，大便都是踩上馬桶。沒想到宋男月初再次踩上馬桶時，剛踩了一隻腳上去，馬桶就崩塌，碎片散落一地。

微博網民：我超我經常踩

微博不少網民表示，「我超我經常踩」、「遇見這樣的馬桶，一直都是踩著蹲上去」、「我也踩，不踩拉不出來」、「只要是這種坐的，都是踩著上」、「我住酒店也是踩著上馬桶」。

也有許多網民批評，「為甚麼要踩？就你們嫌髒別人不嫌髒是吧，嫌髒就擦啊墊紙啊啥辦法沒有？本來不髒也給你們踩髒了」、「根本就不應該用腳踩，自以為很愛乾淨，但實際上邋遢到極致」、「踩馬桶的人活該血流成河」、「順勢就換蹲坑了唄，還裝馬桶幹嘛」、「過去十年了，依然還有人不知道蹲在馬桶上的危害，我記得以前電視上放的很多啊」、「上次看新聞一個女的踩壞了馬桶，碎片把大腿後邊劃了大口子流了好多血」。

網民抱怨合租人踩髒馬桶不抹乾淨

踩馬桶問題更是不少網民心頭之憤，「之前和同學合租，她們就覺得坐便的髒，然後是蹲在馬桶上上的大，屎都沾在外面了，還不弄乾淨」、「我以前也合租，就幾個妹子。每次把那個馬桶擦得乾乾淨淨的，就想著大家就可以坐下了。結果有些人吧，就直接拿腳踩在上面，踩的全是泥水。你好歹踩完了也給人擦乾淨啊，甚麼鬼」、「最煩的是合租群裡說了很多遍，上完廁所擦乾淨，公共區域衛生一起維護，然後下次去依然能看到馬桶圈上各種尿液，還有令人作嘔的固體，最後我只能搬走了」。

有網民更諷刺，「馬桶的設計是讓人來踩的？下次蹲坑是不是直接坐地上拉？」