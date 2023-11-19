安徽男驚見媽媽煮出「藍色液體」以為有毒　揭紫薯粥原來咁煮會變色

有些食材在烹調時會因溫度、配料或是其他成分產生變化，安徽一位男子下班回家時，媽媽正煮好一鍋顏色很「夢幻」的粥，但看着熱騰騰的「藍粥」，他錯愕以為媽媽「下藥」了。

內媒《新浪新聞》報道，安徽宿州一位盧先生下班回家，發現媽媽正在準備晚餐，鍋子裏是熱氣騰騰的粥，但顏色不太「平凡」，整碗藍色的粥讓他不禁調侃媽媽是在粥裏下藥。原來，盧媽媽第一次加紫薯熬粥，當地的水質又偏鹼性，熬粥過程紫薯和水質發生反應，這才變成怪異的藍色。