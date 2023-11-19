安徽男驚見媽媽煮出「藍色液體」以為有毒　揭紫薯粥原來咁煮會變色

有些食材在烹調時會因溫度、配料或是其他成分產生變化，安徽一位男子下班回家時，媽媽正煮好一鍋顏色很「夢幻」的粥，但看着熱騰騰的「藍粥」，他錯愕以為媽媽「下藥」了。
內媒《新浪新聞》報道，安徽宿州一位盧先生下班回家，發現媽媽正在準備晚餐，鍋子裏是熱氣騰騰的粥，但顏色不太「平凡」，整碗藍色的粥讓他不禁調侃媽媽是在粥裏下藥。原來，盧媽媽第一次加紫薯熬粥，當地的水質又偏鹼性，熬粥過程紫薯和水質發生反應，這才變成怪異的藍色。
網民：可加一點檸檬汁或白醋補救
盧先生事後開玩笑說，吃飯的時候，要喝下這碗不尋常的粥，心裏都有點猶豫。不過他上網搜尋時，發現有網友說熬紫薯粥時可以加一點檸檬汁或白醋，煮出來的粥顏色就會恢復正常，他和媽媽打算隔天再試一次。
網友紛紛表示「媽媽的手套掉色了」、「媽媽是把手上的手套煮了吧」、「轉基因了嗎」、「我小時候還吃過這種藍色的麵條呢」。同時有不少人分享自己的「暗黑料理」，「我之前用紫薯蒸饅頭，麵團發了之後是紫色的，放了點小蘇打粉就變綠色了，蒸出來我媽說我做的暗黑料理」、「以前煮黑枸杞都沒變色過，直到有一次用黑枸杞煮水變紫色，還怕有問題，百度說是花青素出來了」。
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