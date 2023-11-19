熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 床蝨 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 YOHO WEST NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023 馬貝利
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-11-19 19:15:44

安徽男驚見媽媽煮出「藍色液體」以為有毒　揭紫薯粥原來咁煮會變色

分享：

安徽男驚見媽媽煮出「藍色液體」以為有毒　揭紫薯粥原來咁煮會變色

有些食材在烹調時會因溫度、配料或是其他成分產生變化，安徽一位男子下班回家時，媽媽正煮好一鍋顏色很「夢幻」的粥，但看着熱騰騰的「藍粥」，他錯愕以為媽媽「下藥」了。

內媒《新浪新聞》報道，安徽宿州一位盧先生下班回家，發現媽媽正在準備晚餐，鍋子裏是熱氣騰騰的粥，但顏色不太「平凡」，整碗藍色的粥讓他不禁調侃媽媽是在粥裏下藥。原來，盧媽媽第一次加紫薯熬粥，當地的水質又偏鹼性，熬粥過程紫薯和水質發生反應，這才變成怪異的藍色。

事後盧先生才知道用偏鹼性的水熬煮紫薯，就會產生反應，讓料理變成藍色。（圖／翻攝自微博@新浪新聞）

網民：可加一點檸檬汁或白醋補救

盧先生事後開玩笑說，吃飯的時候，要喝下這碗不尋常的粥，心裏都有點猶豫。不過他上網搜尋時，發現有網友說熬紫薯粥時可以加一點檸檬汁或白醋，煮出來的粥顏色就會恢復正常，他和媽媽打算隔天再試一次。

網友紛紛表示「媽媽的手套掉色了」、「媽媽是把手上的手套煮了吧」、「轉基因了嗎」、「我小時候還吃過這種藍色的麵條呢」。同時有不少人分享自己的「暗黑料理」，「我之前用紫薯蒸饅頭，麵團發了之後是紫色的，放了點小蘇打粉就變綠色了，蒸出來我媽說我做的暗黑料理」、「以前煮黑枸杞都沒變色過，直到有一次用黑枸杞煮水變紫色，還怕有問題，百度說是花青素出來了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受