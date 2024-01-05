安徽盒馬鮮生店傳一氧化碳外洩致36人中毒送醫　公司否認涉事

阿里巴巴旗下的盒馬網絡科技公司，在安徽合肥的生鮮店鋪發生一氧化碳外洩，造成36人中毒，目前尚有6人留院觀察，所幸均無生命危險。

根據成都應急微信公眾號發布文章，12月30日14點39分，位於安徽省合肥市廬陽區世紀中心的盒馬鮮生發生一氧化碳中毒事故，造成36人身體不適，送醫治療觀察，截至2023年12月31日上午10點，已有30人出院，尚有6人留院觀察，均無生命危險。

指事發管道距離盒馬鮮生約100米

根據消防局調查，發生事故的鍋爐房位於商場地下一樓，有5台常壓熱水鍋爐，額定熱功率均為10MW，以管道燃氣為燃料，主要用於商場供暖，事發當天有一台鍋爐出現故障，燃燒不充分導致煙氣中含有較高濃度的一氧化碳，再透過排煙管道破損處溢出，並在通風口擴散，導致附近人員發生中毒狀況，但具體原因仍需進一步調查。

盒馬公司則在3日回應：「發生洩漏的排煙管道距離盒馬鮮生約100米，盒馬沒有燃氣設備，不存在一氧化碳洩漏的前提條件。」