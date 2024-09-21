安徽童被廣場石像砸死　當局否認豆腐渣：他爬上去翻側

安徽亳州一名11歲男童，日前調皮攀爬廣場上石像，不料石像突然傾倒，男童一同跌落並慘遭狠砸重壓，最終送醫不治，相關消息引發輿論質疑「工程品質」有問題。

綜合《極目新聞》、《新京報》報道，一名自稱是男童家屬的網友發布影片，稱中秋節前夜，自家11歲小孩跟家人一起到亳州市渦陽縣法治廣場遊玩。不料一個石頭雕像突然掉落，孩子被砸倒地不幸身亡。

「孩子抓了一下石像」

據悉，事發於9月16日晚，孩子腦部受傷送醫救治無效身亡，男童家屬表示：「孩子抓了一下石像，孩子剛歪倒，石像跟着下來，孩子腦部受傷，沒搶救過來」。

相關新聞引發網民質疑石像施工有問題：「看樣子，風大一點都能吹下來」、「又是豆腐渣工程」、「從結果來看，石像確有安全隱患」。渦陽縣城市管理局一工作人員證實此事，稱被砸男童具體年齡未知，事發時係自己爬上雕像，已確認去世，並稱相關部門定期都會對廣場的設施進行檢查。