安徽超市周年慶推散裝麵粉特價活動　吸引大爺大媽瘋搶麵粉

客人直接爬到麵粉袋上方

當時超市正在舉辦周年慶活動，散裝麵粉有特價促銷，吸引許多大爺大媽搶購，大家全部擠在一起，還有人直接爬到麵粉袋上方，深怕自己搶輸人。因為人群推擠的關係，麵粉在空中四處飛揚，不只讓衣服、地上都是麵粉，甚至臉上也直接獲贈免費的「定妝蜜粉」，不過這些都不能阻止他們對麵粉的執著及熱情，仍然爭先恐後的往前衝。

對於此「麵粉亂象」，超市負責人回應，這些麵粉在早上8點的時候，進行了打包銷售，原本的外包裝是完好的，但是被大家擠來擠去，袋子破裂造成麵粉灑了一地，連空氣中全部都是。負責人補充，出於安全和衛生考量，顧慮到麵粉已被汙染，店長下令暫停散裝麵粉促銷活動，待重新打包後，於下午再行銷售，除了浪費了一點麵粉外，現場還有發生踩踏受傷意外。影片在網路上曝光後，吸引不少人注意，許多網友就調侃道「超市裡是方世玉，公交車上林黛玉」「促銷活動治好了大家的筋骨痠痛問題」「各位大爺大媽好體力啊」「彷彿看到我老了的樣子」。

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