安徽阿伯誤購550隻小雞無得退　網民：被迫創業(有片)

內地安徽省蚌埠市1名老翁近日不慎開通免密支付，竟通過網購買下550隻小雞。當事人收到貨後，連忙聯繫賣家退貨退款，無奈對方表示活體動物不能退貨，最後老翁擔心小雞死亡，只能急忙搭建雞舍，開始養雞之路。
綜合《荔枝新聞》等內地媒體報道，部分網購平台提供無須確認密碼、就能付款下單的功能，雖然便利，同時引發不少爭議。安徽省蚌埠市1名老翁近日就在網購平台開通「免密支付」功能，但他卻渾然不知，隨後更不小心花了790元人民幣買下550隻小雞。老翁收到貨後嚇了一跳，表示自己並未下單；妻子查看他的手機後才發現，原來是因為免密支付。老翁隨後聯繫賣家，希望能退款退貨，無奈活體動物不能退貨，他只好連忙在親戚家搭建雞舍，收留這些小雞。
網民：這賽道就這樣活生生開闢了
事件曝光後引起內地網民議論，不少網友幽默地表示「被迫創業」、「這賽道就這樣活生生開闢了」、「快進成養雞專業戶」、「到學校門口，十元兩隻，幾天就搶空了」、「可以申請產業扶持和助農專項補助了吧」、「誤打誤撞成了養殖大戶，坐上了大老闆寶座」。亦有網民自爆家人因免密支付誤購的物品，包括8箱粟米、5箱白酒、1隻豬、200個CCTV、220架玩具車、20對襪等，很多人都批評「免密支付真的害人」，奉勸關閉此功能。