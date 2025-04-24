安徽阿伯誤購550隻小雞無得退　網民：被迫創業(有片)

內地安徽省蚌埠市1名老翁近日不慎開通免密支付，竟通過網購買下550隻小雞。當事人收到貨後，連忙聯繫賣家退貨退款，無奈對方表示活體動物不能退貨，最後老翁擔心小雞死亡，只能急忙搭建雞舍，開始養雞之路。

綜合《荔枝新聞》等內地媒體報道，部分網購平台提供無須確認密碼、就能付款下單的功能，雖然便利，同時引發不少爭議。安徽省蚌埠市1名老翁近日就在網購平台開通「免密支付」功能，但他卻渾然不知，隨後更不小心花了790元人民幣買下550隻小雞。老翁收到貨後嚇了一跳，表示自己並未下單；妻子查看他的手機後才發現，原來是因為免密支付。老翁隨後聯繫賣家，希望能退款退貨，無奈活體動物不能退貨，他只好連忙在親戚家搭建雞舍，收留這些小雞。