安徽食客疑眼紅窮遊學生獲贈榨菜　虛報餐廳未煮熟食物

安徽黃山一家餐廳日前被舉報「青菜不熟」，致有關單位上門稽查，最終查無問題，老闆娘懷疑是當天送了大學生一包榨菜，惹鄰桌顧客不爽挾怨報復。

據《縱覽新聞》新聞報道，老闆娘蔣女士8日上網發布餐廳內監控影片，稱2名男大生到店裡吃早餐，只點了一籠小饅頭，她免費贈送了一包榨菜，結果隔壁桌4位女顧客看到後十分不滿，當場質問為甚麼她們點的鹹菜要收費2元人民幣（約2.15港元），「問我為甚麼送他們不送我們」，蔣女士遂向對方解釋男大生是自己經營的民宿租客，因此贈送了榨菜。

計劃當晚在公廁過夜

蔣女士進一步表示，男大生一名18歲，一名未滿18歲，7日到她經營的民宿住宿，當晚還曾到她的餐廳用餐。在得知2人準備8日登山，為省錢計劃當晚在公廁過夜等着看日出，她內心很是心疼，於是送了一包榨菜：「看到他們，想到了自己18歲的時候，那時也沒有錢，但嚮往着山川和大海」。

隔壁桌4位女顧客抱怨後離開，隨即有市場監管部門人員來到店裏，稱有人舉報店裏售賣的青菜瘦肉粥中的青菜不熟，隨後檢查了營業執照、衛生許可證、從業人員健康證等，並查看了青菜瘦肉粥的製作監控，但未發現問題。