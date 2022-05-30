安踏新鞋廣告疑「打色情擦邊球」 網民轟「噁心」揚言抵制

繼小學數學書及兒童繪本插圖後，安踏體育(2020)一幅運動鞋宣傳照亦被指「打色情擦邊球」，因為拍攝角度剛好能從兩隻鞋中間的空隙中看到模特兒的大腿根部，未知是否刻意突顯模特兒私密部位。天貓「安踏官方網店」客服昨回應稱，「未做好宣傳物料管理是我們的失誤」，已下架涉事照片，今日再「深表歉意」，稱已對相關人員「嚴肅處理」。

涉事照片出現在天貓「安踏官方網店」首頁，所宣傳的是當季女鞋新品「喵喵鞋2.0」，鞋底有貓掌圖案。照片問題被點出後，不少網民狂轟安踏「掉價」、「好噁心」，而由於天貓年中大促銷「618」活動即將展開，有網民直言，「真的膈應死了，本來因為是谷愛淩代言的想618買一雙穿」、「還好是在618之前，省錢了」，有網民甚至還揚言「以後不會再買(安踏鞋)」。

有網民更指出，「學過設計的都知道甚麼叫排版視覺中心點，這張圖甚麼意思不言而喻」、「學攝影的我覺得有點像井字構圖，但不該是這個視個，有擦邊嫌疑」、「明明有更好的展示鞋底的辦法，非要這樣，很難讓人不覺得不是擦邊」。不過，也有網民表示，「其實不說，我都看不出來」，又認為「你是甚麼樣的人，你就會看到甚麼樣的東西，甚麼事情都上綱上線」。

內媒：或影響安踏天貓618銷量

有內地媒體評論就指出，安踏作為知名國產運動品牌，在主推新品海報上如此「馬虎大意」，還能通過層層審核放到首頁宣傳，客服的解釋恐怕無法令人信服。還有內媒表示，天貓年中大促銷「618」將至，今次事件對安踏618銷量的影響尚無法估計。

去年安踏在天貓618期間(6月1至18日)的銷量按年增長逾50%，銷售額逾5億元人民幣。安踏今日收報86.85元，升5.91%。

