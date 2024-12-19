宋令東成首位出艙「90後」 神十九乘組出艙9小時破紀錄

神舟十九號航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤緊密合作，於周二完成首次出艙活動，歷時9小時，刷新了中國航天員單次出艙活動時長紀錄。其中宋令東成為中國首位作出艙活動的「90後」航天員。

神十九乘組在10月30日順利進駐中國空間站，與神十八3名航天員會師，「70後」、「80後」及「90後」航天員齊聚天宮，是中國航天史上第5次太空會師。神十八3名航天員結束在空間站駐留半年的任務後，上月4日成功返回東風著陸場。

目前神十九乘組已在軌工作生活49天，除完成與神十八乘組輪換，亦執行了空間站平台維護、生活和健康保障、艙外航天服巡檢測試，並開展全系統壓力應急演練、醫療救護演練等在軌訓練項目等。