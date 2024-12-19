宋令東成首位出艙「90後」 神十九乘組出艙9小時破紀錄

神舟十九號航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤緊密合作，於周二完成首次出艙活動，歷時9小時，刷新了中國航天員單次出艙活動時長紀錄。其中宋令東成為中國首位作出艙活動的「90後」航天員。
神十九乘組在10月30日順利進駐中國空間站，與神十八3名航天員會師，「70後」、「80後」及「90後」航天員齊聚天宮，是中國航天史上第5次太空會師。神十八3名航天員結束在空間站駐留半年的任務後，上月4日成功返回東風著陸場。
目前神十九乘組已在軌工作生活49天，除完成與神十八乘組輪換，亦執行了空間站平台維護、生活和健康保障、艙外航天服巡檢測試，並開展全系統壓力應急演練、醫療救護演練等在軌訓練項目等。
神十九乘組出艙前狀態良好，而空間站組合體運行穩定，一切條件準備就緒。今次出艙任務名為「曙光」，由蔡旭哲和宋令東負責出艙。其中蔡旭哲是時隔兩年再度漫步太空，宋令東則是首次出艙。他們從打開艙門開始，精神狀態維持在非常飽滿的狀態至回艙，完成所有既定任務後更感非常興奮。神十九乘組在空間站機械臂及地面科研人員配合下，完成了空間站空間碎片防護裝置安裝，以及艙外設備設施巡檢等任務。
蔡旭哲︰出艙活動愈來愈有自信
蔡旭哲祝賀宋令東實現首次太空漫步，並成為首位出艙的90後中國航天員，同時感謝王浩澤在艙內全力配合。蔡旭哲形容，中國空間站永遠值得期待，出艙活動愈來愈有自信及信心。宋令東則說，神十九乘組一心圓滿完成出艙任務，在欣賞到太空美景的同時，亦深深感受到載人航天事業的厚重與偉大。迄今中國航天員已圓滿完成18次出艙活動；此前出艙活動紀錄為約8.5小時，由神十八乘組所創。
據中國載人航天工程辦公室介紹，按計劃，神十九載人飛行任務期間還將作出人員和應用載荷出艙活動，並展開大量科學實驗與技術試驗。