官媒發文促消費：讓老百姓錢包鼓起來　通過股票基金賺錢

日前國務院提出恢復和擴大消費的措施，出招「促消費」，周四（3日）官媒《經濟日報》發表文章《讓居民通過股票基金賺到錢是擴大消費必要之舉》，就提到「讓老百姓錢包鼓起來」，又指出「讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力」。
讓老百姓的「錢袋子」鼓起來
文中提到，有錢才能消費、才敢消費，是顛撲不破的道理。做大消費蛋糕，需要讓老百姓的「錢袋子」鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。從這個角度來說，發揮好資本市場的作用，是恢復和擴大消費的必要之舉。
文中又表示，促消費，資本市場很有想像空間。資本市場一頭連著上市公司，其高效的資源配置能力能夠為優質企業經營注入流動性活水，繼而幫助企業進行技術研發、服務創新，提供更多物美價廉的產品和服務，讓老百姓「願消費」；另一頭連著投資者，股市上漲帶來的財富效應，可以直接增加投資者當期收入，提振收入增長預期，進而轉化為切實的消費行動，讓老百姓「能消費」。簡而言之，資本市場可通過促進供需兩端「高水平動態平衡」，刺激消費、擴大內需、帶動經濟增長，有一舉多得之效。
增厚投資者財產收入讓其有錢花能消費
文章指出，「能消費」壯大理性成熟的專業投資力量是境外成熟市場「牛長熊短」的主要原因之一，一方面繼續暢通各類中長期資金入市渠道，不斷放寬中長期資金入市比例和範圍，引導長錢長投；另一方面更大力度培育專業機構投資者，引導其牢固樹立以投資者利益為核心的經營理念，通過提升專業投研能力，增厚投資者財產性收入，讓投資者有錢花、能消費。要支持上市公司通過併購重組等方式聚焦主業做大做優做強，提高競爭能力、創新能力，從而創造更多優質產品和服務，吸引消費者樂意「掏腰包」買單。同時，還要鼓勵引導上市公司建立常態化分紅機制，提高現金分紅比例，以真金白銀回報投資者，並更多采取註銷式回購來維護股價穩定；也要優化投資交易環境是重點。
此外，資本市場活了，企業經營好了，投資收入增長了，消費者自然更有底氣。就此而言，以活躍資本市場為支點，撬動整個消費大市場，繼而拉動內需、推動經濟轉型升級，既行之有效，也將大有可為。