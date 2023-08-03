官媒發文促消費：讓老百姓錢包鼓起來　通過股票基金賺錢

日前國務院提出恢復和擴大消費的措施，出招「促消費」，周四（3日）官媒《經濟日報》發表文章《讓居民通過股票基金賺到錢是擴大消費必要之舉》，就提到「讓老百姓錢包鼓起來」，又指出「讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力」。

讓老百姓的「錢袋子」鼓起來

文中提到，有錢才能消費、才敢消費，是顛撲不破的道理。做大消費蛋糕，需要讓老百姓的「錢袋子」鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。從這個角度來說，發揮好資本市場的作用，是恢復和擴大消費的必要之舉。

文中又表示，促消費，資本市場很有想像空間。資本市場一頭連著上市公司，其高效的資源配置能力能夠為優質企業經營注入流動性活水，繼而幫助企業進行技術研發、服務創新，提供更多物美價廉的產品和服務，讓老百姓「願消費」；另一頭連著投資者，股市上漲帶來的財富效應，可以直接增加投資者當期收入，提振收入增長預期，進而轉化為切實的消費行動，讓老百姓「能消費」。簡而言之，資本市場可通過促進供需兩端「高水平動態平衡」，刺激消費、擴大內需、帶動經濟增長，有一舉多得之效。