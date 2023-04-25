官媒高層被指從事間諜活動　與日本大使館人員用膳時被捕

美國媒體報道，中國官媒《光明日報》的評論部副主任董郁玉，在上月被間諜罪起訴。媒體又透露，董在去年2月被捕時，正與日本大使館人員用膳。

美國《華爾街日報》報道，董郁玉在被扣留一年後，被當局以間諜罪起訴，而董的家屬也在日前就事件首度開腔。根據報道指，董在去年2月，與日本大使館人員於北京市中心一間餐廳內用膳時被扣留。當時大使館職員在進行數小時的問話後，已被當局釋放，而董一直被扣留，直至今年3月才獲通知，以間諜罪對董作出檢控。

家屬又向傳媒否認有關的指控，並稱指控是挰造，是當局對反對意見的打壓。家屬指，當局在調查董與日本大使館人員以及外國大學的交流，又指中國政府似乎將日本大使館人員以及外國研究學者視為間諜組織，又指這可能是要讓知識份子沉默，並且阻止他們與外國人接觸。

家屬稱與外國人交流成從事間諜活動指控

報道指，董多年來與日本及美國的記者及外交人員等保持着關係，並且在用膳時談論世界大事。家屬又表示，董與日本駐華大使垂秀夫認識數十年，在垂擔任日本大使館職員時已有認識，在兩年前垂更獲董邀請到自己家中過農曆新年。報道又指，董家人稱董知道中國的國安人員一直監視其活動，因此一直在被拘捕的北京餐館內與外國人會面，以向當局展示與外國人的交流沒有問題。

董的家人又表示，調查人員要求董寫出自2010年代起到日本訪問的每日行程及活動，然而當局未有董從與外交人員交流而獲得經濟利益的證據。

報道指根據中國法律，間諜罪可以被判3至10年到無期徒刑，嚴重更可能面對死刑。董郁玉曾任美國哈佛大學研究員、日本慶應大學訪問學者以及北海道大學教授等工作。