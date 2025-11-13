宜蘭花蓮多地水浸 水深達一層樓 颱風鳳凰襲台 強雨釀70傷

颱風「鳳凰」暴風圈進入台灣南部陸地，受到颱風外圍環流及東北季風共伴影響，台灣東部地區雨勢不斷。截至昨午2時，全台累計災情共431宗，造成70人受傷。鳳凰周三傍晚在台灣南部登陸，之後在台東附近往東北方向出海。

根據台灣氣象部門報告，宜蘭地區周二出現局部大暴雨或超大暴雨。自10日起至12日上午8時，宜蘭各地總累積雨量約為724.5毫米至1,061.5毫米。災區包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣和台北市與新北市等5個縣市山區；台灣南部屏東縣恆春半島周三早上亦刮起大風，湧浪高達3至5米。