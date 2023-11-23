客家美食「三件寶」 梅菜扣肉是仙姑禮物、鹽焗雞源自一次意外？

在香港，梅菜扣肉、鹽焗雞和釀豆腐這些菜式，相信人們大多都已經很熟悉，不過大家是否知道，這三道菜並稱為「客家菜三件寶」，背後其實還有一些趣味來歷？廣東有不少客家人的聚集地，例如梅州、惠州和河源等，其中梅州更是被稱「世界客都」。今日就一齊來了解客家菜背後的故事。

梅菜扣肉鹹中帶甜 卻肥而不膩？

由於以往客家人身居山林，外來的物料運輸成本高，因此傳統客家菜的烹製調味料和香料用得極少。不過，客家菜不求清淡，反求濃郁，以「鹹、燒、肥」著稱，梅菜扣肉就是當中的代表。梅菜扣肉以五花肉及梅菜為主要原料，經過燜煮、清蒸製成，梅菜充分吸收了五花肉的油膩和湯汁，鹹中帶甜，五花肉也擁有了梅菜的清香，肥肉被燜至軟爛後，肥而不膩。

這道梅菜扣肉有甚麼來歷？傳說在戰亂年代，一位姓梅的仙姑下凡，送給人們一包菜種，種下不久後就可以吃，大家為了感謝她，就將這種菜取名為「梅菜」。另一個說法，到了近千年前，大文豪蘇東坡被貶在廣東居住時，吩咐廚師仿照「東坡扣肉」的做法，再加入梅菜，就做成了「梅菜扣肉」，而這道菜陸續傳到客家人在廣東不同的聚居地。