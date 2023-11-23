熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-11-23 16:00:00

客家美食「三件寶」 梅菜扣肉是仙姑禮物、鹽焗雞源自一次意外？

分享：
梅州客家美食「三件寶」。

梅州客家美食「三件寶」。

在香港，梅菜扣肉、鹽焗雞和釀豆腐這些菜式，相信人們大多都已經很熟悉，不過大家是否知道，這三道菜並稱為「客家菜三件寶」，背後其實還有一些趣味來歷？廣東有不少客家人的聚集地，例如梅州、惠州和河源等，其中梅州更是被稱「世界客都」。今日就一齊來了解客家菜背後的故事。

梅菜扣肉鹹中帶甜 卻肥而不膩？

由於以往客家人身居山林，外來的物料運輸成本高，因此傳統客家菜的烹製調味料和香料用得極少。不過，客家菜不求清淡，反求濃郁，以「鹹、燒、肥」著稱，梅菜扣肉就是當中的代表。梅菜扣肉以五花肉及梅菜為主要原料，經過燜煮、清蒸製成，梅菜充分吸收了五花肉的油膩和湯汁，鹹中帶甜，五花肉也擁有了梅菜的清香，肥肉被燜至軟爛後，肥而不膩。

這道梅菜扣肉有甚麼來歷？傳說在戰亂年代，一位姓梅的仙姑下凡，送給人們一包菜種，種下不久後就可以吃，大家為了感謝她，就將這種菜取名為「梅菜」。另一個說法，到了近千年前，大文豪蘇東坡被貶在廣東居住時，吩咐廚師仿照「東坡扣肉」的做法，再加入梅菜，就做成了「梅菜扣肉」，而這道菜陸續傳到客家人在廣東不同的聚居地。

Ad Block
客家美食梅菜扣肉色香味俱全，肥而不膩。（圖片來源：視覺中國）

客家美食梅菜扣肉色香味俱全，肥而不膩。（圖片來源：視覺中國）

鹽焗雞源自一次意外？

廣東人有「逢客必出雞」、「無雞不成筵」的說法。其中，客家名菜鹽焗雞用鹽鎖住雞肉的鮮，以最簡單的方式呈現客家傳統味道。關於鹽焗雞這道菜的來歷，其實有許多不同的版本，當中流傳最廣的則是源於一次意外。過去，在梅州的新鋪鎮，當地是靠人力挑鹽。有一次，一位挑夫在出發前，帶上了要送人的母雞，可是母雞在半路就奄奄一息，挑夫只好把母雞殺了，並用草紙包好放在鹽堆裏保存。等到達目的地卻發現，雞肉竟然鮮嫩油滑，香味撲鼻。

原來，雞肉在鹽堆裏，經太陽曬烤，已經變成美食，鹽焗雞也自此「面世」。它皮鮮肉嫩，香味濃鬱，還有溫中補氣、補虛強身的效果。梅江區客家鹽焗雞的製作技藝，也在2013年獲批為廣東省第五批非物質文化遺產代表項目。

客家人很喜歡在宴客時奉上鹽焗雞。（圖片來源：視覺中國）

客家人很喜歡在宴客時奉上鹽焗雞。（圖片來源：視覺中國）

一次紛爭創造出的釀豆腐

客家美食的另外一大特點，就是「萬物皆可釀」，例如釀蛋、釀苦瓜、釀茄子、釀辣椒，還有最具代表性的釀豆腐。　釀豆腐以「肥、鹹、熱」著稱，口感鮮嫩滑潤。成功的釀豆腐，在烹調後不會出現肉餡和豆腐「分家」的情況。傳說釀豆腐的起源跟一對客家好兄弟有關。這對結拜的兄弟倆一個是梅州五華人，一個是梅州興寧人。有一天，他們到飯館吃飯，興寧人說吃豆腐，五華人說吃豬肉，兩個人互不相讓。店老闆就把豬肉搗碎拌上佐料，塞進一塊塊豆腐裏邊，先煎後煮，兄弟兩人都覺得很好吃。從此，釀豆腐就成了客家地區的名菜。

一般客家菜館都會製作釀豆腐。它外表金黃，裏邊包有瘦肉或魚肉等餡料。（圖片來源：視覺中國） 不同地區的客家人會在肉餡內加入不同的材料，例如魚肉、蝦米等來增加口感。（圖片來源：視覺中國）

除了這具有代表性的「三件寶」之外，客家還有許多特色美食，例如仙人粄、開鍋肉丸、五華魚生等等，當中不僅蘊藏獨特美味，更有客家人千百年來的遷徙故事和習俗文化。


本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】
 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受