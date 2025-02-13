室友提前回宿舍 大學生急燒「充氣女友」引發火災

安徽省合肥工業大學的學生宿舍近日貼出一則公告，要求學生「不要在樓內用明火處理矽膠類的物品，以及一些可燃性垃圾，以免發生火災。」至於火警發生原因，有該校學生透露一名學生「買了個女朋友（充氣娃娃），帶回宿舍玩」，不料室友提前返回令他一時不知所措，於是便在走廊放火「毀屍滅迹」引發火警。從曝光的畫面看，充氣娃娃是在宿舍廁格被燒毀。

對此，合肥工業大學工作人員回應「是在宿舍走廊燒的，燒的是充氣娃娃，當時保衛就直接聯繫消防了，已經處理好了，沒有任何財產損失和人員傷亡，也已經和當事人學生溝通好了。」

網民熱議「一燒成名天下知」

消息一出也引起網民熱議，紛紛留言表示「這位同學用最轟轟烈烈的方式讓全校知道他分手了」、「可以不愛，但請別傷害，充氣娃娃承擔了所有」、「把老伴火化了」、「原本只是不想給室友知道，現在一燒成名天下知，這太尷尬了」、「一燒成名！這下好了不光宿舍人知道了全學校的都知道了」、「人員密集場所使用明火。應該按危害公共安全罪處理了吧？」

