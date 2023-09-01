熱門搜尋:
颱風蘇拉 福島核污水 開學 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 阮民安 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 莊子璇 鬼節
返回
中國
2023-09-01 13:30:26

家中智能晾衫架只能用「童音」聲控　內地男：路人都用奇怪眼神看我（有片）

分享：

家中智能晾衫架只能用「童音」聲控　內地男：路人都用奇怪眼神看我

記者鄒慈芸／綜合報道

隨着科技發展進步，許多家電都會加入「聲控」功能，不過內地一名男子，買了聲控曬衣架後，卻發現要用「BB聲」，感應裝置才會成功接收，讓他相當無奈。

男子透露，本來以為這個曬衣架可以用聲控控制升降，滿方便的，沒想到用正常的聲音說話，曬衣架根本無動於衷，等到他掐着嗓子，用「BB聲」說話，才成功控制。

「小機小機，晾衣機下降」

只見男子原本對曬衣架喊「小機小機」，但曬衣架卻紋風不動，於是男子切換成了「夾子音」，溫柔地喊「小機小機，晾衣機下降」「小機小機，晾衣機上升」，沒想到曬衣架真的感應成功，緩緩升降了。

有趣的是，由於男子家中位於一樓，他無奈表示，每次他對着衣架大喊的時候，經過的路人都會用異樣的眼光看他，好像他是神經病一樣，讓他本人覺得十分羞愧。

網民：應叫「小衣」不是「小機」

影片在網上曝光後，吸引不少網友關注，不少人調侃道「這才是求人辦事的態度」，「我們家也有聲控功能，只要老婆喊我全名，我會自動去晾衣服了」。

後來有購買同款晾衣架的網友跳出來解釋，並不是只能接收「BB聲」，而是這個衣架叫「小衣」不是「小機」，是因為掐着嗓子的時候，「小機」聽起來比較像「小衣」，才被識別出來。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

偏頭痛｜3種茶比咖啡有效 (am730製圖)

偏頭痛｜3種茶比咖啡有效 (am730製圖) 偏頭痛｜3種茶比咖啡有效 (am730製圖) 偏頭痛｜3種茶比咖啡有效 (am730製圖) 偏頭痛｜3種茶比咖啡有效 (am730製圖)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受