家中智能晾衫架只能用「童音」聲控　內地男：路人都用奇怪眼神看我（有片）

記者鄒慈芸／綜合報道

隨着科技發展進步，許多家電都會加入「聲控」功能，不過內地一名男子，買了聲控曬衣架後，卻發現要用「BB聲」，感應裝置才會成功接收，讓他相當無奈。

男子透露，本來以為這個曬衣架可以用聲控控制升降，滿方便的，沒想到用正常的聲音說話，曬衣架根本無動於衷，等到他掐着嗓子，用「BB聲」說話，才成功控制。

「小機小機，晾衣機下降」

只見男子原本對曬衣架喊「小機小機」，但曬衣架卻紋風不動，於是男子切換成了「夾子音」，溫柔地喊「小機小機，晾衣機下降」「小機小機，晾衣機上升」，沒想到曬衣架真的感應成功，緩緩升降了。

有趣的是，由於男子家中位於一樓，他無奈表示，每次他對着衣架大喊的時候，經過的路人都會用異樣的眼光看他，好像他是神經病一樣，讓他本人覺得十分羞愧。