家寧律師遭網民轟「一表人才怎會幫她」　本人發聲回應

網紅Andy老師日前指控前女友家寧及其母親奪走他經營10年的頻道，意外揭露家寧母親創立的「群海娛樂」公司疑似逃漏稅。新北地檢署21日發動搜索並約談9人，裁定家寧3萬交保。然而，家寧的委任律師卻遭到網友質疑，「一表人才，為何要幫她辯護」，對此該名律師也做出高EQ回應。

家寧一家4口21日現身新北地檢署複訊，最後家寧被裁定3萬元交保、母親20萬元交保、父親、妹妹皆5萬元交保。而家寧在律師協助下繳完保金，面對媒體大陣仗守候，她首度發聲表示：「謝謝，大家辛苦了！」，並3度鞠躬致意，上車離開。

家寧委任律師協助繳交保金的畫面曝光後，在網路上引發討論，有網友質疑「長得一表人才，為何要幫她辯護」，此番言論反而引起其他網友砲轟「任何被告都有權力聘請律師，請不要攻擊律師，非常沒有水準」、「拜託不要去抨擊對方的律師，這很沒道德」、「他只是在做他的工作」、「請律師本來就是每個人的權利，請不要這樣攻擊」、「法律之前，人人平等；每個人都應當被公平對待，這是法治國家應有的基礎，請律師是所有人的權利，何苦為難律師」。

對此，這位律師在社群媒體上幽默回應：「其實當下只覺得很熱，還有好多人看我結帳好尷尬。」

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