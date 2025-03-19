家寧搶頻道「卸責聲明」惹熱議　律師解讀潛台詞：一切都怪曾淑惠

YouTuber眾量級Andy去年10月和家寧分手，近日出面指控女方家把自己經營10年的頻道奪走，引發外界譁然，家寧昨（18日）委託律師發出4點聲明澄清；對此，資深律師「巴毛律師」陳宇安認為，家寧昨天發的聲明，可以用幾句話來概括。

家寧：2人皆領取相同薪資及獎金

家寧昨天聲明提到，她與Andy分別擔任公司董事，自群海公司成立以來，2人皆僅按月領取相同薪資及獎金，且雙方多年來雖共同擔任群海公司董事，但未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉，自己也曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。

不僅如此，家寧還說，Andy表示未獲得應有之報酬，自己完全理解，也贊同相關收益應公平分配，使2人的付出皆能獲得應有保障，而她目前既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。