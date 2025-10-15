家寧新片被網民踢爆用分身「自問自答」衝流量

百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與家寧分手後雙方因公司帳目、逃漏稅等問題反面，家寧形象也大受影響。家寧在10月10日發布以「無痛早起法」為主題的新影片，但上傳4天觀看數僅3.2萬，甚至被眼利網友發現使用「分身帳戶」自問自答，疑似想透過互動提升影片曝光度。
家寧在10月10日在新頻道《秘月期POPOO》發布標題為「無痛早起法 | 家寧用1招戒掉賴床，公園這群80歲太扯了！直接傳授快樂秘訣無痛早起法｜影片，分享自己挑戰不滑手機、不喝咖啡的「無痛早起法」，並在清晨5點前往公園運動。影片中她也採訪了幾位在公園運動的長者，分享健康與快樂的生活心得。
兩個帳戶自問自答 被網民發現後刪除
不過這影片上傳4天後的觀看數僅3.2萬，與她過去擁有百萬訂閱、高點擊率的輝煌成績相比，觀看人數大幅下滑。另外，更有網友發現她使用另一帳戶「ning030999」在影片下方留言：「你們回覆也太快了吧！我要跟上你們的進度了～哈哈哈。」隨後又用頻道帳號回覆自己：「這集必看，早起太開心」。
家寧事後把自問自答留言刪除，不少網友紛紛表示，「呵呵～自己回覆自己的留言好玩嗎～」、「請問自問自答留言在哪」、「有誰跟我一樣來看自問自答的」。
