家寧發布真相Part2　爆Andy出軌多女：有錄音證據

網紅家寧於26日晚間發布新影片，爆料YouTuber「重量級」Andy在兩人交往期間，不僅常無預警失聯，更曾親口承認與多位女性有情感及肉體上的不忠行為，讓她深受打擊。
家寧：Andy經常「無預警消失」
在這段長達數分鐘的影片中，家寧詳細揭露了與Andy交往期間的情感糾葛。她表示，Andy在2023年時經常出現「無預警消失」的情況，且這種行為越來越頻繁。更令她心碎的是，Andy後來坦承在交往期間，曾與不只一位女性有情感及肉體上的出軌行為。
家寧透露，Andy在2024年4月主動提出分手時，曾承諾不會對外提及兩人感情細節，並要求她以「和平分手」的說法向外界解釋。然而，分手後Andy卻多次拍攝影片消費兩人感情，不僅違背最初承諾，更讓她遭受二度傷害。
針對這些指控，家寧表示自己掌握了包括對話錄音在內的相關證據。但由於內容涉及第三方隱私，經律師提醒後，她選擇暫時不公開這些證據。她同時強調，若Andy否認這些指控，她絕對會有所回應。
希望保護頻道也不願傷害Andy選擇隱忍不語
回顧事件發展初期，家寧坦言因牽涉到家人及前任之間的複雜關係，一度陷入迷茫。儘管身邊許多人建議她勇敢說出真相，但她當時仍希望保護頻道，也不願傷害Andy，選擇隱忍不語。
「而真正知道實情，甚至做出傷害的人卻選擇隱瞞，只說出對自己有利的事實。這兩個月讓我深刻的體會到，只有自己才能保護自己，所以我現在選擇挺身而出。」家寧在影片中如此表示。
面對家寧的最新爆料，Andy目前尚未公開回應，而針對家寧22日發布的影片，Andy先前透過經紀人回應，表示所有事證皆已於3月11日的影片中說明清楚，且都有憑有據。
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