家寧發布真相Part2　爆Andy出軌多女：有錄音證據

網紅家寧於26日晚間發布新影片，爆料YouTuber「重量級」Andy在兩人交往期間，不僅常無預警失聯，更曾親口承認與多位女性有情感及肉體上的不忠行為，讓她深受打擊。

家寧：Andy經常「無預警消失」

在這段長達數分鐘的影片中，家寧詳細揭露了與Andy交往期間的情感糾葛。她表示，Andy在2023年時經常出現「無預警消失」的情況，且這種行為越來越頻繁。更令她心碎的是，Andy後來坦承在交往期間，曾與不只一位女性有情感及肉體上的出軌行為。

家寧透露，Andy在2024年4月主動提出分手時，曾承諾不會對外提及兩人感情細節，並要求她以「和平分手」的說法向外界解釋。然而，分手後Andy卻多次拍攝影片消費兩人感情，不僅違背最初承諾，更讓她遭受二度傷害。

針對這些指控，家寧表示自己掌握了包括對話錄音在內的相關證據。但由於內容涉及第三方隱私，經律師提醒後，她選擇暫時不公開這些證據。她同時強調，若Andy否認這些指控，她絕對會有所回應。