家寧聲明被批有講等於無講　Andy律師：想起周星馳這畫面

YouTuber「眾量級CROWD」Andy與前女友家寧拆夥後，爆出財務糾紛事件，家寧18日發出4點聲明，強調自己與 Andy領同樣薪資， 自己不知道實際收益情況，大動作與媽媽割席。

稱未獲得 完整數據

20日 她首度在影片中露面 回應，卻仍未說清楚主要爭議，引發一片罵聲。對此， Andy的委任律師也發聲了。

家寧昨（20）日在個人頻道「 秘月期POPOO」回應爭議，提到她對公司的 財務 細節 有所疑問， 並非近期才開始注意到，曾經她也 多次詢問公司 並希望了解更清楚的資訊，卻仍未獲得 完整數據。