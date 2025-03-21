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2025-03-21 12:30:36

家寧聲明被批有講等於無講　Andy律師：想起周星馳這畫面

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家寧聲明被批有講等於無講　Andy代表律師po周星馳經典場面暗嘲

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YouTuber「眾量級CROWD」Andy與前女友家寧拆夥後，爆出財務糾紛事件，家寧18日發出4點聲明，強調自己與Andy領同樣薪資，自己不知道實際收益情況，大動作與媽媽割席。

稱未獲得完整數據

20日她首度在影片中露面回應，卻仍未說清楚主要爭議，引發一片罵聲。對此，Andy的委任律師也發聲了。

家寧昨（20）日在個人頻道「秘月期POPOO」回應爭議，提到她對公司的財務細節有所疑問，並非近期才開始注意到，曾經她也多次詢問公司並希望了解更清楚的資訊，卻仍未獲得完整數據。

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關於頻道的營運與收益分配，她也並未解釋清楚，只是強調自己會以更成熟的態度學習，並確保未來能夠有更清晰的規劃與管理。

家寧搶頻道「卸責聲明」惹熱議　律師解讀潛台詞：一切都怪曾淑惠

「突然想到星爺這個畫面

不少網友認為家寧4分鐘的影片與上次的4點聲明，都未回應主要爭議，內容空洞幾乎是老調重彈：「這四分鐘讓我深深體悟到什麼叫聽君一席話，滿嘴都廢話」；「這四分鐘⋯我到底看了甚麼，有講跟沒講一樣 」；「完全沒有解釋任何事情太猛了」。

上林法律事務所、Andy的委任律師林哲健21日凌晨在Facebook貼出電影《賭俠》的片段，周星馳在電影中對劉德華表演「特異功能」，將撲克牌黑桃A輕輕一搓，變成皺掉的黑桃A，嘲諷根本沒有變化。

林哲健帖文中表示，「突然想到星爺這個畫面」，盡管他沒有指名道姓，但仍吸引眾多網友留言，認為他在暗指家寧。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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