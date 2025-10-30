熱門搜尋:
中國
2025-10-30 16:00:32

家用打印機製250萬偽鈔 15名「00後」被捕　

近日，北京警方破獲涉及15名「00后」的偽鈔製造案件，這些年輕犯罪疑犯甚至還包括未成年人。他們利用家用打印機，非法製造了高達250萬元人民幣（約273.6萬港元）的偽鈔，案件引起了社會的廣泛關注。

根據《央視新聞》報道，北京警方在工作中發現了一筆可疑交易，交易中涉及一張偽鈔模版的圖片。經過幾個月的調查，警方鎖定了以程某為首的偽鈔製造集團。警方在多地同步行動，搗破了八個偽鈔製造據點，並當場查獲大量偽鈔。

警方查獲的偽鈔。（央視截圖） 家用打印機製偽鈔生產線及賺錢方法。（央視截圖） 15名00後非法製造了總值250萬元人民幣的偽鈔。（央視截圖） 15名00後透過境外軟件學習製造偽鈔。（央視截圖） 15名00後製造完偽鈔後，會專揀習慣使用現金的長者下手。（央視截圖） 15名00後製造完偽鈔後，也會向沒有防備意識的小店下手。（央視截圖）

全職製偽鈔 偏遠地區生產

這些疑犯沒有正職，專門製造偽鈔為生。他們通過境外軟件學習製造偽鈔技術，並利用網路分散購買設備，並在偏遠地區生產。警方指出，這些疑犯在製造偽鈔後，會進行二次加工，如做舊或做凹凸感，以提高假偽鈔的價值，並利用虛擬貨幣交易。

專門向長者埋手

據報道，使用偽鈔的疑犯會專門向習慣使用現金的長者下手，用偽鈔調包老人的真鈔；也會到商場向沒有防備意識的年輕人或店主落手。

警方提醒，持有、使用和運輸偽鈔同樣違法，將面臨法律制裁。根據法律，這些疑犯可能面臨偽造貨幣罪、出售偽鈔罪等多項指控，特別是對於未成年人，法律規定會根據其年齡和行為來決定相應的處罰。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

人民幣正面的數字金額翻轉時會變色，50元和10元是由綠色變成藍色，100元、20元、5元是由金色變成了綠色。另外，100元、50元、20元以及10元正面右側的安全線是會由紅色變成綠色。

