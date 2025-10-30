家用打印機製250萬偽鈔 15名「00後」被捕　

近日，北京警方破獲涉及15名「00后」的偽鈔製造案件，這些年輕犯罪疑犯甚至還包括未成年人。他們利用家用打印機，非法製造了高達250萬元人民幣（約273.6萬港元）的偽鈔，案件引起了社會的廣泛關注。

根據《央視新聞》報道，北京警方在工作中發現了一筆可疑交易，交易中涉及一張偽鈔模版的圖片。經過幾個月的調查，警方鎖定了以程某為首的偽鈔製造集團。警方在多地同步行動，搗破了八個偽鈔製造據點，並當場查獲大量偽鈔。