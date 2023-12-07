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2023-12-07 17:45:12

家賊難防｜湖北少年偷賣家中31斤金條　套現565萬買林寶堅尼還贈友21萬

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家賊難防｜湖北少年偷賣家中31斤金條　套現565萬買林寶堅尼還贈友21萬

湖北武漢一名母親去年1月發現家中保險櫃裏約31斤金條不翼而飛，詢問後才知是其未成年兒子偷偷變賣，到手565萬元人民幣（約621萬港元）後，拿去買名車，甚至還大方送朋友。

最終將林寶堅尼名車退掉

據《星視頻》報道，劉女士的兒子小張當時還未滿18歲，在朋友呂某的協助下，把家中金條偷出轉賣，現金到手後便開啟「買買買」模式，瘋狂購入林寶堅尼名車、奢侈品等，還將近21萬元人民幣（約23.1萬港元）贈予經手賣金的呂某。

劉女士獲知消息後十分惱怒，隨即報警處理，通過公安機關多次協調，最終將林寶堅尼名車退掉，挽回部分損失。但是呂某歸還5萬元人民幣（約5.49萬港元）後，剩下16萬元人民幣（約17.6萬港元）拒不歸還，讓劉女士一怒之下告上法院。

「能賣700多萬，含淚賺了200萬」

東湖新技術開發區人民法院日前審結案件，法院認為呂某協助小張變賣金條、購買名車，所獲21萬元人民幣費用雖為小張自願給付，但並非合法勞動所得，損害了劉女士利益，因此判決呂某應返還不當得利。

相關新聞引發網友議論，直呼「甚麼家庭這麼有錢」、「多大的男孩才幾歲，這小子已經資產百萬了」、「我們買都是按克買，人家都論斤」，還有不少人撥了一下算盤「能賣700多萬，含淚賺了200萬」、「他朋友抽成100萬他還要拿20萬感謝」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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