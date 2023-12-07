家賊難防｜湖北少年偷賣家中31斤金條　套現565萬買林寶堅尼還贈友21萬

湖北武漢一名母親去年1月發現家中保險櫃裏約31斤金條不翼而飛，詢問後才知是其未成年兒子偷偷變賣，到手565萬元人民幣（約621萬港元）後，拿去買名車，甚至還大方送朋友。

最終將林寶堅尼名車退掉

據《星視頻》報道，劉女士的兒子小張當時還未滿18歲，在朋友呂某的協助下，把家中金條偷出轉賣，現金到手後便開啟「買買買」模式，瘋狂購入林寶堅尼名車、奢侈品等，還將近21萬元人民幣（約23.1萬港元）贈予經手賣金的呂某。

劉女士獲知消息後十分惱怒，隨即報警處理，通過公安機關多次協調，最終將林寶堅尼名車退掉，挽回部分損失。但是呂某歸還5萬元人民幣（約5.49萬港元）後，剩下16萬元人民幣（約17.6萬港元）拒不歸還，讓劉女士一怒之下告上法院。