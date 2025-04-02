家長靠AI做「鍵盤醫生」執藥　內地3歲童咳嗽發燒拖1個月慘變肺炎

很多人靠AI人工智慧解決生活上的疑難雜症，但AI真的萬能嗎？內地廣東一對新手爸媽，最近抱著反覆發燒咳嗽的3歲愛女到急診求救，診治後發現她已經出現肺炎。一問之下才知，家長因為在家用手機靠AI問診，自己買藥來吃，病情拖了一個月發現越來越重，才知不對勁。
父母通過AI問診判斷為「普通呼吸道感染」
據《羊城晚報》報道，廣東汕頭一家醫院，近日接診了一名出現反覆咳嗽及發燒等症狀的3歲孩子欣兒（化名），讓醫生驚訝的是，該名病童的症狀已反反覆覆近一個月。
細問之後，才得知她的父母是年輕的新手家長，在面對孩子出現上述症狀時，他們並未及時就醫，而是通過手機的AI問診平台自行判斷為「普通呼吸道感染」，並參考網路建議居家用藥。
然而，AI的診斷跟建議並沒有讓病童的病情好轉，直到她的體溫一度飆升至40.9℃，並出現咳嗽加劇、精神萎靡等情況後，其父母才在焦慮中將其送至廣東汕頭一醫院急診。
經醫院兒科檢查發現病情已發展為肺炎
經醫院兒科團隊詳細檢查發現，欣兒的病情已發展為肺炎，且病原學檢測提示病因複雜，顯示細菌合併腺病毒感染，腺病毒載量高達106。由於病情延誤，欣兒的肺部炎症範圍較大，血常規提示炎症指標顯著升高，需住院接受抗感染、霧化及對症支持治療。
醫生警告，「腺病毒感染早期症狀與流感、普通感冒高度相似，如發燒、咳嗽、咽喉痛等，但其潛伏期長（2-14天）、傳染性強，且嬰幼兒感染後易引發肺炎、中耳炎等併發症。」
醫生指出，欣兒的病情反覆與嬰幼兒免疫功能發育不成熟有關，更與腺病毒特性密切相關，「該病毒可長期潛伏於淋巴組織，導致症狀『波浪式』反復。部分免疫功能尚未成熟的患兒可能合併細菌感染或免疫反應過激，若未及時干預，或可進展為重症肺炎甚至呼吸衰竭。」
為此，張醫生醫生提醒家長關注「危險信號」，若孩子發燒超過3天不退、咳嗽持續加重、精神萎靡或呼吸急促（嬰兒大於每分鐘50次，兒童大於每分鐘40次），必須立即就醫。
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