家長靠AI做「鍵盤醫生」執藥　內地3歲童咳嗽發燒拖1個月慘變肺炎

很多人靠AI人工智慧解決生活上的疑難雜症，但AI真的萬能嗎？內地廣東一對新手爸媽，最近抱著反覆發燒咳嗽的3歲愛女到急診求救，診治後發現她已經出現肺炎。一問之下才知，家長因為在家用手機靠AI問診，自己買藥來吃，病情拖了一個月發現越來越重，才知不對勁。

父母通過AI問診判斷為「普通呼吸道感染」

據《羊城晚報》報道，廣東汕頭一家醫院，近日接診了一名出現反覆咳嗽及發燒等症狀的3歲孩子欣兒（化名），讓醫生驚訝的是，該名病童的症狀已反反覆覆近一個月。

細問之後，才得知她的父母是年輕的新手家長，在面對孩子出現上述症狀時，他們並未及時就醫，而是通過手機的AI問診平台自行判斷為「普通呼吸道感染」，並參考網路建議居家用藥。

然而，AI的診斷跟建議並沒有讓病童的病情好轉，直到她的體溫一度飆升至40.9℃，並出現咳嗽加劇、精神萎靡等情況後，其父母才在焦慮中將其送至廣東汕頭一醫院急診。