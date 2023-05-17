富商在泰國度假村召妓 被合謀落藥亂刀砍死

大陸富商在泰國度假村被刺20餘刀身亡，財物被洗劫一空，當地警方一天內迅速破案，據悉事發當天李姓商人買春，與泰籍應召女共赴渡假村開房間，疑遭該女與2名男性友人合謀下藥後殺害，警方現已將3人逮捕歸案。

死者與泰籍性工作者開房 曾用力搧其臉頰

綜合陸媒報道，被害人為大陸籍橡膠木材出口商李志瑞（音譯），今年43歲，在泰國有工廠。據初步屍檢，死者前部有9處傷口，後部11處傷口，總共20多處傷口，其中導致死亡的致命傷可能是心臟部位的刺傷。兇器有可能是一把水果刀。當地時間5月16日，43歲大陸商人李先生遇刺身亡，事發後，省警9區副局長親臨現場視察，並下令調查。當地時間16日晚上10時左右，警方突擊搜查，並逮捕了3名嫌疑人，包括與李先生開房的那名20歲左右的泰國女子。

經初步調查，事發當天，李先生與一名泰籍性工作者相約開房，這名女子當天帶著她的2名男性友人一起前往渡假村，但入住其他房間。據嫌疑人交代，當天李先生嫌這名女子服務不好，曾用力搧其臉頰，遂女子與同行友人用刀殺害了李先生，隨後帶上財物駕車逃亡。與死者合法註冊結婚的泰國籍妻子、親人以及所屬公司的工作人員目前已到達現場。死者妻子傷心哭泣，甚至暈倒好幾次。她告訴媒體，老公與人相處融洽，為人沉穩。兩人共有3個孩子。大多數時候，丈夫很少在家，且定期來這個度假村。至於丈夫是否與其他女人有交往，她表示，自己毫不知情。

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