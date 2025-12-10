富婆迷戀「軍官男友」寄出4隻名錶值逾500萬 警方緊急攔截

黃浦分局反詐中心11月26日接獲通報，發現劉女可能遭遇假冒軍官婚戀詐騙。調查顯示，她來上海前已多次向境外帳戶匯款，入住高級酒店後更頻繁購物，行為異常。當晚警方在酒店找到劉女時，她仍深信不疑，甚至抗拒警方勸阻，認為她已被「深度洗腦」。

上海市公安局近日成功阻止一宗跨國婚戀詐騙案，一名劉姓女子誤信自稱「軍官」的網友，寄出總值逾460萬元人民幣(約506.8萬港元)名錶。幸警方在快遞運輸途中緊急攔截，才力保其財產不失。

辦案人員於是出示過往案件的偽造軍官證，比對發現與劉女接觸的「軍官」特徵高度相似，但姓名不同，劉女才終肯面對現實。她驚覺受騙後透露，已把4隻名錶分裝寄出，作為「投資平台充值」用途。

警方隨即啟動緊急機制，連夜追查物流動向。當時其中2件包裹已抵達浦東機場轉運中心，另2件正在運往廣州途中。警方與快遞公司合作並動員人力緊急搜尋，最終在凌晨成功攔截全部包裹。據報劉女接過失而復得的名錶時，禁不住指尖發抖。

黃浦分局反詐專班負責人指出，「這類詐騙專門瞄準情感空虛或有一定經濟基礎的單身人士」，利用制服形象和紀律部隊背景營造可信度，透過建立戀愛關係獲取信任後，再誘導入局投資，套路極具迷惑性。