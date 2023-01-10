寒冬放寬防疫惹質疑 梁萬年：最佳時機

內地去年12月上旬開始放寬新冠感染防疫措施，由於時值寒冬，既有Omicron流行，又有流感肆虐，惹來「時機欠佳」質疑。官媒央視引述國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年(圓圖)指出，放寬時機是經過綜合判斷，「應該是最佳的」，放寬防疫不論是提前在去年夏天，還是推遲到今年夏天，都不合適。

梁萬年表示，去年底幾方面變化造就進一步優化調整防疫措施時機，包括Omicron致病力變弱、長者等高危人群新冠疫苗接種比例達到一定要求、藥物及重症救治等資源準備等。

梁萬年解釋，去年2月到香港調研，發現長者疫苗接種率低，是長者染疫死亡比例高的關鍵，惟直到去年六、七月，內地長者接種及整體加強劑接種水平都未達預期保護效果，故不是放寬防疫好時機，「所以我們利用這些窗口期，再進一步強化老年人群的疫苗接種……現在(長者接種率)80%多了」，而若到今年六、七月才放寬防疫，疫苗保護力就消減。

梁萬年直言，「我們是無法把它(新冠病毒)消滅掉」，特別是Omicron傳播速度快，「不感染幾乎是不可能的，全世界沒有任何一個國家做到」，故中國必須就如何有效平衡疫情防控和社會經濟發展作出抉擇，「所以這種調整是主動的，不是有些人認為的是因為你防不住了」。

