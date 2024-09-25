寧夏一地招募「野豬獵人」每頭獎2400人民幣！挨批質疑破壞生態

內地寧夏固原市西吉縣日前發佈一則公開招募「野豬獵人」公告，稱在該域內捕獲成年野豬每頭獎勵2400元人民幣（約2600港元），卻傳出批評聲浪質疑「破壞野豬種群」，對此官方回應是調控數量，非盲目獵捕。

該公告中指出，獵捕物件為野豬，不得對獵捕區域其他野生動物進行獵捕；同時要求獵捕隊伍必須配備無人機、紅外相機、獵犬10只以上、獵夾、軍工刀數把、鐵網、防護服等工具。

野豬種群調控

據《新京報》報道，固原市林草局辦公室工作人員表示，該項目叫野豬種群調控項目，野豬數量超過固定區域承載量之後，林草部門就會下達一定的種群調控數量，是有科學監測和評估依據的，不是盲目獵捕。

工作人員進一步解釋，稱由於這兩年野豬比較多，對周邊農戶農作物造成侵害的事件也常有發生，「每年政府都要拿一定資金去賠償，所以就申請了一個種群調控的項目，野豬數量超過固定的區域的承載量之後，就給林草部門下達一定的種群調控的數量，對成年的野豬進行捕殺」。

另《大河報·豫視頻》記者採訪西吉縣林業和草原局人員，其強調捕獵不能用槍，也不能下毒，上述公告已經發佈2天，目前已經有隊伍進行了報名。