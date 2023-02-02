寧夏淫師強姦猥褻15小學女生判囚13年 網民怒轟刑罰太輕

寧夏固原市原州區人民法院上月31日對一宗性侵未成年女生的判刑在網上引起極大爭議，事緣大量網民不滿，案中強姦、猥褻15名小學女生的淫師，竟只被判囚13年，即平均每侵犯一名未成年女生，只需監禁不足1年。一些網民表示，「我不理解，是數量多了有優惠了怎麼，一個還不到一年？」、「受害者還沒有走出陰影，強姦犯就被放出來了」、「這量刑，是鼓勵作案嗎」、「現在犯罪成本太低了，犯了這麼重的罪，才13年。而且這種罪，不僅得判刑，還得閹割才可以」。

犯罪地點包括住所、附近山上及教學樓

官媒央視報道，法院查明，被告李某(化名)2012至2018年擔任小學六年級班主任、數學老師期間，利用其教師身份的便利，採用欺騙、強迫等手段，以補課輔導、批改試卷、接熱水、家訪為由，在晚上自修課下課後，從小學女生宿舍內，先後將15名未成年在校女學生分別單獨帶至其家中、附近山上、教學樓等地實施強姦、猥褻。

李某被控1項強姦罪，6項強制猥褻罪，8項猥褻兒童罪。法院認為，李某目無國法，違背婦女意志，利用其教師身份，強行與未成年女學生發生性關係，其行為已構成強姦罪；其以滿足性刺激為目的，採用欺騙、強迫等手段，猥褻多名在校未成年女學生(已滿14周歲)，構成強制猥褻罪；採用欺騙、強迫等手段，猥褻多名在校未成年女學生(未滿14周歲)，構成猥褻兒童罪，應予嚴懲。

寧夏淫師同時被判終身禁從事密切接觸未成年人工作

法院宣判，李某犯強姦罪、強制猥褻罪、猥褻兒童罪，合併執行有期徒刑13年，同時禁止李某終身從事密切接觸未成年人的工作。這同時是寧夏首宗對性侵未成年人的被告判處終身禁業的案件。

內地刑法：姦淫幼女從重處罰 強姦罪最重死刑

根據內地刑法，強姦罪處3年以上10年以下有期徒刑，情節嚴重處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，姦淫幼女從重處罰。強制猥褻罪處5年以下有期徒刑或拘役，聚眾或者在公共場所當眾犯前款罪，或者有其他惡劣情節，處5年以上有期徒刑，猥褻兒童按前兩款規定從重處罰。

猥褻兒童罪則處5年以下有期徒刑；有下列情形之一，處5年以上有期徒刑：

(一) 猥褻兒童多人或者多次的；

(二) 聚眾猥褻兒童的，或者在公共場所當眾猥褻兒童，情節惡劣的；

(三) 造成兒童傷害或者其他嚴重後果的；

(四) 猥褻手段惡劣或者有其他惡劣情節的。