寧夏燒烤店「換閥門時爆炸」 倖存店員：先聞到瓦斯味

大陸寧夏銀川燒烤店爆炸事故，目前已造成31人死亡7人受傷，據悉該燒烤店是當地人氣網紅店，二樓是ktv包廂，事發時有多人用餐。倖存店員向警方表示，爆炸前一小時左右聞到石油氣味，發現石油氣桶閥門壞了，員工外出購買閥門回來更換時發生了爆炸。

網傳多段影片中，燒烤店不斷竄出紅色火舌，還有大量黑煙冒出，整條街散落著大量玻璃碎片，現場一片狼藉。綜合陸媒報道，有目擊者表示爆炸發生時正在距離燒烤店約50公尺處，首先是聽到一聲巨響，接著看到兩名店員從店裡跑了出來，其中一人甚至嚇得摔倒在地，接著店內便冒出濃煙。

該宗爆炸事件發生在6月21日20時40分許，截至目前，事故已造成31人死亡、7人受傷，死者有高中生和退休老人，死因多為窒息。據悉涉事寧夏銀川市興慶區富洋燒烤店，主打「音樂＋燒烤」，店鋪位置是一社區週邊的二層樓商鋪，燒烤店一樓是用餐區，二樓是帶KTV性質的包房，在網路上頗有名氣，是當地網紅店，爆炸發生時正值用餐時間，加上是連假前夕，因此店內相當熱鬧，店員加顧客的人數可能超過50人。