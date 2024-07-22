寧夏男子非法砍樹503棵被罰荒漠種番755棵　網民激讚有教育意義(有片)

寧夏回族自治區高級人民法院近日發布一段影片顯示，一名男子在法院和司法人員的監督下，在荒漠中紮草方格。據指，該名男子因違法砍樹503棵樹被起訴罪成，法院責令他進行生態修復，補種755棵樹苗，由於正值夏季，不是植樹季節，法院讓他先到白芨灘國家級自然保護區紮草方格，用以防風固沙。
綜合《點時新聞》等內地媒體報道，法院判決顯示，2021年9月，馬姓男子用5,500元購買銀川市永寧縣某農莊內農田中間水渠兩側的新疆楊，但在沒有辦理採伐許可證的情況下，擅自砍伐共503棵新疆楊，獲利逾13萬元。經鑑定，被砍伐的新疆楊立木蓄積量為112立方米，價值4.49萬元。公訴機關建議判決馬男有期徒刑3年，並處相應罰金。
非植樹季節先到保護區沙地紮草方格
銀川鐵路運輸法院環境資源審判庭庭長白梅指出，馬某目前無力退賠違法所得，法院與其協商以恢復生態勞作的方式，通過植樹或種草去抵扣其應當退賠的違法所得，屆時會組織相關部門對其勞動量進行評估，他種了多少棵樹，或者紮了多少草方格，最終合計的工錢去進行抵扣。按馬某斬去503棵樹，考慮到寧夏當地的地貌特徵和降水量，樹木存活率一般在75％左右，所以協議中約定他需要補種755棵樹，2年後會組織相關部門進行驗收評估。由於目前不是植樹季節，法院經與白芨灘保護區溝通，決定讓馬某先到保護區中約3,000畝的沙地裡紮草方格。
案件經報道後，吸引大批內地網民大讚，紛紛留言：「這個(懲罰)好」、「太有意義了」、「既能懲罰，又能彰顯法的溫度」、「這個判決的法官水平非常高」、「教育意義十足」，不過亦有網民疑惑：「他還感覺明明是自己的樹，為啥自己不能賣」、「自己種的樹還得辦證？」亦有人回應，即使是在家裡庭院，自己種的樹，沒有采伐許可證的情況下，也不能擅自砍伐，另有人指「辦證很簡單，也不收費」。