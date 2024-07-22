寧夏男子非法砍樹503棵被罰荒漠種番755棵　網民激讚有教育意義(有片)

寧夏回族自治區高級人民法院近日發布一段影片顯示，一名男子在法院和司法人員的監督下，在荒漠中紮草方格。據指，該名男子因違法砍樹503棵樹被起訴罪成，法院責令他進行生態修復，補種755棵樹苗，由於正值夏季，不是植樹季節，法院讓他先到白芨灘國家級自然保護區紮草方格，用以防風固沙。

綜合《點時新聞》等內地媒體報道，法院判決顯示，2021年9月，馬姓男子用5,500元購買銀川市永寧縣某農莊內農田中間水渠兩側的新疆楊，但在沒有辦理採伐許可證的情況下，擅自砍伐共503棵新疆楊，獲利逾13萬元。經鑑定，被砍伐的新疆楊立木蓄積量為112立方米，價值4.49萬元。公訴機關建議判決馬男有期徒刑3年，並處相應罰金。